الريماس تستعد لتصوير "جنرال" للثنائي ريشة كوستا وسمارة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:44 ص
بوابة الفجر
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تستعد شركة الريماس للإنتاج الفني لتصوير كليب جديد لنجمي أغاني المهرجانات، المطربين ريشة كوستا وسمارة، وتحمل الأغنية عنوان "جنرال"، كلمات أمير شيكو وألحان ديزل.

تأتي هذه الأغنية في إطار خطة الشركة لصاحبها المنتج إبراهيم اسحق لطرح نوعية متميزة من اغانى المهرجانات، التي تتميز بكلمات راقية وتصوير بجودة عالية، حيث سيتم الاستعانة بطائرة خاصة خلال عمليات التصوير، بجانب استخدام التقنيات الحديثة حتى تخرج الأغنية بشكل مختلف.

كما تأتي هذه الأغنية بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "مافيا"، والتي حققت نجاحا كبيرا، وحصلت على نسبة مشاهدة عالية.

من ناحية أخرى تواصل الريماس عمليات تصوير مسلسل "شارع 9" بطولة رانيا يوسف وأحمد وفيق ومحمود عبد المغني ونرمين الفقي وعدد كبير من النجوم، والعمل تأليف د. حسين مصطفى محرم  وإخراج محمد عبدالخالق.


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