قبل عرضه بساعات.. حسن الرداد يكشف تفاصيل فيلم "توأم روحي"

















كشف الفنان حسن الرداد، تفاصيل شخصيته في فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "توأم روحي"، من خلال مداخلة تليفونية إلى برنامج "مساء دي أم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان.وقال حسن، خلال المداخلة: "إنه بالنسبة إليه تقديم فيلم رومانسي هو شئ مختلف، لأن الكل يريد أن يذهب للمضمون وما ساعد في قبوله الفيلم إنه مكتوب بشكل جيد وبلغة 2020، متابعًا أن العمل (فظيع جدًا) ولا يجوز أن يتركه".وأضاف: "اليوم الأربعاء، سيكون العرض الخاص بالفيلم، وشخصيتي في العمل لديها أزمة ما وله علاقات كثيرة جدًا وهو ما يؤثر على حياته بشكل كبير ومن خلال رحلته سيتضح أسباب المشكلة وحلها وبقية التفاصيل".وتابع:"هناك حالة قلق بسبب نزول الفيلم في وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتقليل نسبة الحضور في دور العرض خاصةً وأن الفيلم تكلف كثيرًا وتم تصوير مشاهد خارج مصر وبالتالي يجب أن يتم تعويض هذه التكلفة، موضحًا أن نزول الفيلم يهدف إلى أن تتحرك صناعة السينما بسبب الظروف الحالية وهذا هو الأهم".