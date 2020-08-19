قبل عرضه بساعات.. حسن الرداد يكشف تفاصيل فيلم "توأم روحي"

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:42 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
Advertisements

كشف الفنان حسن الرداد، تفاصيل شخصيته في فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "توأم روحي"، من خلال مداخلة تليفونية إلى برنامج "مساء دي أم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان.

وقال حسن، خلال المداخلة: "إنه بالنسبة إليه تقديم فيلم رومانسي هو شئ مختلف، لأن الكل يريد أن يذهب للمضمون وما ساعد في قبوله الفيلم إنه مكتوب بشكل جيد وبلغة 2020، متابعًا أن العمل (فظيع جدًا) ولا يجوز أن يتركه".

وأضاف: "اليوم الأربعاء، سيكون العرض الخاص بالفيلم، وشخصيتي في العمل لديها أزمة ما وله علاقات كثيرة جدًا وهو ما يؤثر على حياته بشكل كبير ومن خلال رحلته سيتضح أسباب المشكلة وحلها وبقية التفاصيل".

وتابع:"هناك حالة قلق بسبب نزول الفيلم في وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتقليل نسبة الحضور في دور العرض خاصةً وأن الفيلم تكلف كثيرًا وتم تصوير مشاهد خارج مصر وبالتالي يجب أن يتم تعويض هذه التكلفة، موضحًا أن نزول الفيلم يهدف إلى أن تتحرك صناعة السينما بسبب الظروف الحالية وهذا هو الأهم".



أخبار تهمك

ميدو يوجه رسالة قوية لكارتيرون بعد تعثر الزمالك أمام نادي مصر

منذ 36 دقيقة

ردا على بيراميدز.. الأهلي يكشف مفاجأة في عقد "معلول"

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس برشلونة يكشف تفاصيل حواره مع والد ميسي

منذ ساعة و 12 دقيقة

"رويترز": اعتقال رئيس مالي أبو بكر إبراهيم كيتا

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك: تقدمنا بعرض رسمي لضم رمضان صبحي.. ووافقنا على طلبات اللاعب المادية

منذ حوالي 4 ساعات

نجم ليفربول يفجرها: تعمدت ضرب راموس انتقاما لمحمد صلاح

منذ أقل من ساعة

عاجل.. برشلونة يعلن عن خليفة أبيدال

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. الطبيب الألماني يوجه صدمة للأهلي بشأن محمد محمود

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

منذ حوالي 15 ساعة

ميسي يرفض الحديث حول مستقبله في برشلونة.. "اتخذت القرار الصحيح"

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بيان عاجل من السودان بشأن مفاوضات سد النهضة وخلافات حول إجراءات دمج الاتفاقيات

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:56 م

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

09:31 م

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

07:30 م

رئيس برشلونة يكشف تفاصيل حواره مع والد ميسي

12:10 ص

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

06:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية