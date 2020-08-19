تطورات صفقة انتقال هافيرتز إلى تشيلسي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات كبيرة بشأن صفقة انتقال هافيرتز لاعب نادى بايرليفركوزن الألماني لصفوف نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وذكرت تقارير صحفية انجليزية وألمانية أن نادي باير ليفركوزن أعطى تشلسي مهلة حتى 28 أغسطس الجاري لحسم صفقة كاي هافيرتز قبل عودة النادي الألماني للتدريبات استعدادا للموسم الجديد.


وقالت التقارير أن تشيلسي مستعد لتقديم مبلغ قدره 85 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب الألماني خلال هذا الصيف.


ومن المقرر أن تحسم هذه الصفقة خلال هذا الشهر قبل انطلاق الدوريات الأوربية الكبري الشهر المقبل.

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