حماية المستهلك: 63 شكوى واردة للجهاز خلال 6 شهور

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، إن إجمالي الشكاوى التي وردت إلى الجهاز من يناير وحتى 30 يونيو وصل إلى 63 شكوى وهو أكبر من إجمالي الشكاوى التي وردت العام الماضي ووصلت إلى 60 ألف شكوى.





وأضاف "فرج" خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن مكاتب الجهاز متواجدة في 17 محافظة على مستوى الجمهورية، موضحًا أن أكبر الشكاوى التي وردت كانت للسلع المعمرة، ثم الاتصالات والموبايلات، وبعدها السيارات.





وأشار إلى أن الجهاز لديه لجنة متخصصة للتعامل مع الشكاوى الخاصة بمجال السيارات، موضحًا أن الشركات تستجيب للشكاوى بنسبة تتعدى الـ90%، كاشفًا عن الأرقام المخصصة للتواصل مع الجهاز ممثلة في الخط الساخن، أو الموقع الالكتروني الخاص بالجهاز، أو رسالة عبر رقم الواتس آب 01281661880.





وفي تصريحات سابقة قال إنهم يحرصون على التواجد في الأماكن التي يتواجد بها المواطنين لحل أي مشاكل تواجههم، موضحًا أنه تم اطلاق عدد من السيارات في الميادين العامة حتى تكون قريبة من المواطنين، موضحا أنهم منتشرين على مستوى كل المحافظات، وليس على مستوى محافظة القاهرة فقط.





وأضاف أن هدفهم هو أن يشعر المواطن بوجود الجهاز، والتواصل معهم فور مواجهته أي مشكلة، معقبا: "إحنا موجودين".





وفي سياق متصل أكد محمد أنور، مدير إدارة الشكاوى بجهاز حماية المستهلك، على استعداد غرفة العمليات الخاصة بالجهاز لتلقي أي شكاوى من المواطنين على الخط الساخن 19588، في الوقت الذي أعلن أن الخط الساخن لشكاوى الخاصة بمبادرة "ميغلاش عليك" على الخط الساخن 15303.





وتابع أن الهدف من نشر سيارات الضبطية القاهرة في محافظات القاهرة الكبرى والجيزة هو نشر الوعي والحماية بالنسبة للمستهلك والتاجر، مؤكدًا أنه سيتم توقع إجراءات فورية لحل هذه الشكاوى.





وأضاف أنه في حالة رصد أي مخالفة يتم تحرير المحضر وإتباع الإجراءات المعتادة، موضحًا أنه تم رصد بعض الصفحات المخالفة لموضوع السعر على الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي وتم إخالة المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.





وفي ذات السياق كشف أحمد سمير فرج، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، عن الهدف من انتشار سيارات الضبطية القضائية في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية كتجربة جديدة لضبط حركة الأسواق هو حماية التجار والمستهلك، وشعورهم بالأمان، خلال حركة البيع والشراء، في الأعياد والمناسبات.





وقال "فرج"، إنه تم نشر حملات الضبطية القضائية لإحساس المستهلك بالأمان بالتواصل مباشرة مع مأمور الضبط القضائي نفسه، موضحًا أنه في حال نجحت هذه التجربة سيتم تعميمها في على مستوى محافظات الجمهورية.



