ميدو يوجه رسالة قوية لكارتيرون بعد تعثر الزمالك أمام نادي مصر

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:46 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تعادل فريق الزمالك الأول لكرة القدم مع منافسه نادي اف سي مصر، سلبيا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الثلاثاء.

 

ووجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، اللوم إلى الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأبيض، وذلك بسبب لعبه في مباراة اليوم بتشكيلة تضم عدد كبير من الناشئين.

 

وأكد ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أن كارتيرون بالغ في البدء بعدد كبير من الناشئين في مباراة اليوم، مشيرا إلى أن المكسب كان مُهم معنوياً قبل مباراة الأهلي ومباراة الرجاء.

 

وتابع، "كان يجب على الزمالك أن يدخل مباراة القمة وهو فائز قبلها على نادي مصر".

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