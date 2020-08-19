نجم ليفربول يفجرها: تعمدت ضرب راموس انتقاما لمحمد صلاح

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:26 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، عن تعمده لركل راموس بالكوع اثناء مباراة إسبانيا وكرواتيا ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

 

وقال لوفرين في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "نعم ركلته بالكوع، كان من وجهة نظري أن راموس تعمد إصابة صديقي لذلك حان الوقت أن يدفع نتيجة ذلك".

 

وأكمل: "رد فعل صلاح لن اكشف عنه لكنه كان يضحك، بعد هذه الإصابة الخطيرة بذل صلاح جهدا كبيرا لكي يعود قبل كأس العالم، لكن في النهاية نجح بأن يقدم مستوى جيد مع منتخب مصر".

 

وعن النهائي: "لعبنا بشكل أفضل بكثير قبل إصابة صلاح، لذلك كان له دورا كبيرا وكان خروجه خسارة كبيرة، بعد أن خرج صلاح بدأوا يسيطرون على المباراة".

 

وتابع: "لا أعلم إن كان راموس تعمد إصابة كاريوس بالنهائي أيضًا، لكن الأمر لم يكن مفاجئ لي، رغم ذلك ليس هناك توتر في العلاقة بيني وبينه، انا احترمه كلاعب واحترم ما يقوم به، لقد حصد الكثير من البطولات مع فريقه وسجل العديد من الأهداف، يجب أن أحترم هذا الأمر".

 

وأضاف: "لكن من ناحية أخرى قام ببعض الأمور التي الحقت الضرر ببعض اللاعبين، فهو يقوم ببعض التصرفات التي لا أحبها بالمباراة، ولكن كما تعرف نحن مختلفون".

 

وأتم: "حاول مودريتش أن يقلل التوتر بيني وبين راموس، لكني ركلته بالكوع في مباراة إسبانيا وقلت له أننا تعادلنا الآن".

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