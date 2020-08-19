فتاة الشهامة بالدقهلية: والد الطفل هددني بالقتل (فيديو)

قالت أسماء إبراهيم، فتاة الشهامة بالدقهلية، إنها كانت تفض مشاجرة بين طفلين أحدهم يقود سيارة ملاكي، وبعدما نجحت في ذلك قام الطفل بدهسها بالسيارة، والفرار إلا أن الأهالي لحقوا به وأخذو منه السيارة، لافتة إلى أن العناية الإلهية هي من أنقذتها من الموت.





وأضافت "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها قامت بعمل تقرير طبى أثبت أن الدهس أسفر عن قطع في الرباط الصليبي الداخلي، وتمزق في الأربطة في القدم اليمنى، وتابع: "ستر من ربنا أنى كنت أنا الضحية بس.. الطفل كان يسير بسرعة جنونية بالسيارة حتى دخل في أرض زراعية وتوقفت السيارة ".



