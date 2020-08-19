تعرف على موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب"

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:28 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
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أعلن الفنان محمد أنور، موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب"، ذلك من خلال نشر صورة 
جديدة من كواليس المسلسل، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق محمد، على الصورة قائلًا: "ابتداءً من الأحد 23 أغسطس حتى الجمعة 4 سبتمبر تابعوا حلقات مجمعة من الجزء الأول لمسلسل قوت القلوب".

وأضاف: "وانتظروا حلقات الجزء الثاني بدءً من السبت 5 سبتمبر علي قناة (الحياة) ان شاء الله".

مسلسل "قوت القلوب" تدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته الفنانة ماجدة زكي وكارولين عزمي وإسلام جمال ومحمد أنور، والمسلسل من إخراج مجدي أبو عميرة.

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مجدى ابو عميرة

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