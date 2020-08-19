شاهد.. خبير عسكري يكشف تفاصيل مخطط "غزة الكبرى"

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:48 ص
هشام الحلبي
هشام الحلبي
داليا الحسين
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قال اللواء هشام الحلبي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن تنظيم الإخوان كانوا يريدون التنازل عن جزء من سيناء لإنشاء مشروع "غزة الكبرى"، مشيرا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس صرح بذلك في عدة لقاءات.

وأضاف "الحلبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء أن مشروع "غزة كبرى" كان مخطط أن يتم بواسطة الجماعات الإرهابية للسيطرة على تلك المنطقة؛ ثم يتم الدفع بعض المواطنين من غزة لهذه المنطقة ليكتمل المشروع.

وأشار مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية إلى أن هناك محاولات لدفع الإرهابيين إلى مصر من اتجاهات الأربعة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة يساندها الشعب المصري يعملون على حماية الوطن؛ وبالتالي يتراجع تهديد الإرهاب.

ونوه بأنه تمت السيطرة على حدود مصر الأربعة، كما تم مواجهة الإرهاب بالداخل.

وفي وقت سابق، قال اللواء طيار أركان حرب، هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن الحروب غير النمطية تستهدف هدم القطاع المدنى للدولة.

وأضاف الحلبي، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "ON"، إن الشائعات احد أنواع الحروب الجديدة، وهي الحروب النفسية التي تستهدف الحالة النفسية للمواطن المصري، مشيرا إلى أن الحروب التقليدية أصبحت مكلفة جدا.

وأشار إلى أن تلك الحروب، تستهدف التشكيك في الإنجازات والرموز الوطنية ومحاولات تأجيج الشائعات، وبث الأكاذيب، ودفع المواطنين انفسهم لعملية التغيير التي يستهدفونها.

وأكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على أهمية وضرورة الوعي بشكل استمراري ومتكامل بصورة علمية، وبدون شعارات.

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