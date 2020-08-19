الأوليمبي يؤكد على تطبيق الإجراءات الإحترازية بكل حزم

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:11 ص
بوابة الفجر
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جدد المهندس طارق السيد رئيس النادي الاوليمبي تعليماته الي المحاسب سعيد عبد النبي، المدير التنفيذى، واللواء محمد الزحلان، مدير أمن النادى، علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة والوقائية خلال الفترة المقبلة بكل حزم لمواجهة انتشار فيروس كورونا والحفاظ علي سلامة السادة أعضاء النادي.

وناشد رئيس النادي السادة الأعضاء بالالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها أدارة النادي في وقت سابق، بمنع دخول أي فرد من بوابات النادي بدون كمامة والمرور من خلال بوابة التعقييم، والإلتزام بالكمامه أثناء الحركة داخل حديقة النادي وكافة المنشأت.

وتوجه المهندس طارق السيد بالشكر الي إدارة النشاط الرياضي والمديرين الفنيين واللاعبين بسبب الإلتزام الكبير للفرق الرياضة طوال الفترة الماضية بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية، مطالبا كافة الرياضيين بأستمرار الإلتزام لمنع تعرض أي فرد من الإصابة بالفيروس الذى مازال منتشر داخل مصر.

وناشد أعضاء النادي المصابين ومخالطيهم من أبنائهم المشتركين بالاشنطة بضرورة الإلتزام بفترة العزل بمنازلهم للحفاظ علي سلامة الجميع.

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