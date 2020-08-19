رئيس برشلونة يكشف تفاصيل حواره مع والد ميسي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:10 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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كشف الاسباني جوزيب ماريا بارتيميو رئيس نادى برشلونة كواليس الحوار الذي دار بينه وبين والد ميسي عقب الخروج المهين من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد نادى بايرن ميونيخ الألماني.


وقال بارتوميو:"‏تحدثت مع والد ليونيل ميسي، وقال لي أن ليو يشعر بخيبة أمل وإحباط، مثلنا جميعا، الخسارة امام بايرن كانت مؤلمة، ولكن علينا النهوض، والبحث عن الأمل، وكيفية القيام بكل شيء".


وأضاف رئيس برشلونة:"هذه ليست نهاية حقبة، نهاية حقبة تعني بدون ميسي، ولكن ميسي هو من سيقود المشروع الجديد هنا مع المدرب الهولندي رونالد كومان".


وأكد رئيس النادي الكتالوني أن الأخبار التي تشير إلى رحيل النجم الأرجنتيني خلال هذا الصيف عن صفوف نادى برشلونة غير صحيحة وان اللاعب مستمر حتى نهاية عقده.

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