طبيب يحذر الجميع: فيروس كورونا مازال قويًا
الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:49 ص
شيماء حسن
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قال حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، إن لقاح أكسفورد ضد فيروس كورونا في المرحلة الثالثة حاليًا وهي المرحلة السريرية، مشيرًا إلى أن عدد المتطوعين وصل إلى 100 ألف متطوعًا.
وأضاف "سليمان"، في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "إن ظهور اللقاح الروسي كان مفاجئة، ولكن بعد معرفة عدم استكمال باقي مراحله زالت هذه المفاجئة، وهو ما جعل منظمة الصحة العالمية تشكك في هذا اللقاح".
وتابع: "الفيروس ما يزال قوي، ويمثل خطورة كبير على صحة الناس، ومازالنا بنشوف حالات حرجة، ولا يوجد أي دليل على ان الفيروس الحالي مختلف عن الفيروس اللي بدأ خاصة أنه لا يهدد كبار السن فقط ولكن الشباب أيضًا".
وأكد استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامات وغسل الأيدي والتباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن مترين.
آخر تطورات فيروس كورونا في مصر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، خروج 911 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 61562 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 163 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 96753 حالة من ضمنهم 61562 حالة تم شفاؤها، و5184 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
يذكر أن الوزارة أعلنت أمس، تسجيل سجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، و13 حالة وفاة جديدة.
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