طبيب يحذر الجميع: فيروس كورونا مازال قويًا

قال حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، إن لقاح أكسفورد ضد فيروس كورونا في المرحلة الثالثة حاليًا وهي المرحلة السريرية، مشيرًا إلى أن عدد المتطوعين وصل إلى 100 ألف متطوعًا.





وأضاف "سليمان"، في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "إن ظهور اللقاح الروسي كان مفاجئة، ولكن بعد معرفة عدم استكمال باقي مراحله زالت هذه المفاجئة، وهو ما جعل منظمة الصحة العالمية تشكك في هذا اللقاح".





وتابع: "الفيروس ما يزال قوي، ويمثل خطورة كبير على صحة الناس، ومازالنا بنشوف حالات حرجة، ولا يوجد أي دليل على ان الفيروس الحالي مختلف عن الفيروس اللي بدأ خاصة أنه لا يهدد كبار السن فقط ولكن الشباب أيضًا".





وأكد استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامات وغسل الأيدي والتباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن مترين.





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