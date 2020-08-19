رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتنبؤن باسم مسلسل الهضبة الجديد ومشاركة ابنه "عبد الله" في أحداثه

وتوقع الرواد أن يحمل المسلسل "عبد الله" كما سيشهد

مشاركة ابنه عبد الله، في أحداثه كممثل لأول مرة.



كان تصدر اسم الفنان عمرو دياب، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد انتشار خبر تعاونه مع شبكة "نيتفلكس" للعودة للدراما بعد غياب 27 عامًا.



ونشر الهضبة فيديو له أثناء غنائه وعلق عليه قائلًا:" سعيد جدًا بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جدًا مع نتفليكس أن نصل إلى أكثر من ١٩٣ مليون متابع في أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد "صنع في مصر" ويستمتع به العالم بأكمله".