الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لضم نجم بيراميدز

قال محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة ten ان إدارة الزمالك جددت مفاوضتها مع إدارة بيراميدز، بشأن التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق السماوى ، خلال فترة الانتقالات الصيفيه القادمة.

وعرض مسئولى الزمالك مبلغ 30 مليون جنيه من أجل ضم نبيل عماد دونجا، بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

مسئولى بيراميدز من جانبهم، طلبوا تأجيل التفاوض بشأن نبيل عماد دونجا، لما بعد نهاية مباريات بيراميدز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويذكر أن الزمالك تعادل أمام مصر سلبيًا اليوم ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.