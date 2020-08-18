الملك سلمان يترأس اجتماعا افتراضيا لمجلس الوزراء السعودي

ترأس الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الثلاثاء، اجتماعا افتراضيا لمجلس الوزراء السعودي بعد مغادرته المستشفى الشهر الماضي في أعقاب جراحة ناجحة.





وفي مستهل الجلسة أعرب العاهل السعودي عن شكره وتقديره لقادة الدول العربية والإسلامية والصديقة الذين عبروا عن تمنياتهم له بالصحة والعافية، وللمواطنين على مشاعرهم ودعواتهم الصادقة والطيبة، وذلك إثر نجاح العملية الجراحية التي أجريت له، ومغادرته المستشفى.





عقب ذلك، نوه مجلس الوزراء، بما تحقق من دقة في تنفيذ الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية خلال موسم الحج الاستثنائي هذا العام الذي قضيت مناسكه وأديت شعائره بشكل آمن وصحي.





وأوضح وزير الإعلام بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس اطلع على عدد من التقارير الصحية حول المستجدات ذات الصلة بجائحة كورونا على الصعيدين المحلي والعالمي، في مجالات الرعاية الصحية والعناية الطبية، ومؤشرات الحالات في المملكة وما سجلته نتائج التوسع في الفحوصات المخبرية المتقدمة التي تجاوزت 4 ملايين فحص عبر تقنية البلمرة الجزيئية، وكذلك ما تم توفيره في جميع المستشفيات بمختلف مناطق المملكة لتحقيق أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرار تطبيق أعلى معايير الوقاية.





كما تطرق إلى ما توصلت إليه آخر التجارب السريرية والأبحاث المحلية والدولية وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من نتائج حول اللقاحات ومدى فاعليتها وأمانها.





وتناول الاجتماع العديد من المحاور من بينها المساعدات المقدمة إلى لبنان إثر الانفجار الذي هز مرفأ بيروت لمواجهة آثار الكارثة، بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومن ضمنها اتفاق السلام في السودان والملف اليمني وملف الطاقة والتطورات الأخيرة في أسواق البترول العالمية والاقتصاد العالمي.