باحث أكاديمي: 17 مؤسسة روسية تتنافس للحصول على لقاح كورونا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:55 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال أندرو زخاري، الباحث في الأكاديمية الروسية للعلوم بجامعة بيراجوف، إن هناك 17 مركز ومؤسسة روسية يتنافسون للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن اللقاح الروسي "سبوتنك 5" لن يكون الأخير وهناك محاولات كثيرة لإنتاج لقاحات جديدة.

وأضاف زخاري في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "هذا اللقاح تم تطويره من قبل مركز جامليا للأوبئة والميكوبيولوجي خلال ستة أشهر، حيث بدأ العمل به في فبراير الماضي، وهذا المركز بقاله اكتر من 30 سنة يعمل على لقاحات أخرى لنفس عائلة الكورونا سواء المارس أو الإيبولا".

وتابع "هذا اللقاح كان من أسرع المراكز التي سجلت اللقاحات في أوروبا، وتم التجارب ما قبل السريرية والسريرية للتأكد من فعاليته وأمانه للمتعافين، والاعتراضات التي وجهت له كان بسبب تجربته على عدد قليل من البشر، وهو الطبيعي في بداية اللقاح قبل أن يتم تجربته على عدد أكبر من الأشخاص".

آخر تطورات فيروس كورونا في مصر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، خروج 911 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 61562 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 163 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 96753 حالة من ضمنهم 61562 حالة تم شفاؤها، و5184 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

يذكر أن الوزارة أعلنت أمس، تسجيل سجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، و13 حالة وفاة جديدة.

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