باحث أكاديمي: 17 مؤسسة روسية تتنافس للحصول على لقاح كورونا

قال أندرو زخاري، الباحث في الأكاديمية الروسية للعلوم بجامعة بيراجوف، إن هناك 17 مركز ومؤسسة روسية يتنافسون للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن اللقاح الروسي "سبوتنك 5" لن يكون الأخير وهناك محاولات كثيرة لإنتاج لقاحات جديدة.





وأضاف زخاري في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "هذا اللقاح تم تطويره من قبل مركز جامليا للأوبئة والميكوبيولوجي خلال ستة أشهر، حيث بدأ العمل به في فبراير الماضي، وهذا المركز بقاله اكتر من 30 سنة يعمل على لقاحات أخرى لنفس عائلة الكورونا سواء المارس أو الإيبولا".





وتابع "هذا اللقاح كان من أسرع المراكز التي سجلت اللقاحات في أوروبا، وتم التجارب ما قبل السريرية والسريرية للتأكد من فعاليته وأمانه للمتعافين، والاعتراضات التي وجهت له كان بسبب تجربته على عدد قليل من البشر، وهو الطبيعي في بداية اللقاح قبل أن يتم تجربته على عدد أكبر من الأشخاص".





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