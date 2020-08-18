ترامب: منتصف سبتمبر آخر موعد لبيع تطبيق "تيك توك" للشركات الأمريكية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
رويترز
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حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الـ15 من سبتمبر المقبل، موعدا نهائيا لبيع الجانب الصيني تطبيق "تيك توك" للشركات الأمريكية.

وقال ترامب: "على الشركة (الصينية)، أن تعمل على إيجاد حل من أجل بيع التطبيق للشركات الأمريكية، وآخر موعد لها هو منتصف شهر سبتمبر المقبل".

وأضاف: "طلبت من وزارة الخزانة الأمريكية، أن يكون لها حصة في عملية بيع أصول التطبيق".

وأصدر ترامب أمرا تنفيذيا يحظر المعاملات التجارية مع شركة "Bytedance" الصينية الأم، التي تمتلك تطبيق "تيك توك" بحلول منتصف سبتمبر، بعد أن بدا وكأنه يبارك بيع التطبيق الشهير لشركة "مايكروسوفت".

وأكد القرار على "أن انتشار تطبيقات الهواتف الذكية الصينية في الولايات المتحدة، يستمر في تهديد الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي".

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