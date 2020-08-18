خالد جلال: أتمني التوفيق للزمالك أمام الأهلي.. وكنا الأقرب للفوز





تحدث خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لنادي اف سي مصر، على تعادل فريقه أمام الزمالك اليوم في اللقاء الذي جمع بينهم في بطولة الدوري المصري.









وقال جلال في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس:"المباراة كانت صعبة وفريق مصر يعاني من الهبوط بمسابقة الدوري ويتواجد في منطقة الخطر، وتوليت المسئولية في وقت صعب ولم ندعم الفريق بشكل جيد".





وأضاف:" كل التحية لكارتيرون مدرب الزمالك علي مشاركته للناشئين من أجل الاستعداد لمباراة الاهلي وأضعنا العديد من الفرص التي كانت ستعطينا الثلاث نقاط وكنت الأقرب للفوز".





وتابع :" أشيد بحارس فريقي علي أدائه المميز، وذكلك جنش لثباته الانفعالي بعد الإصابة، وأي مباراة أخوضها أمام اي فريق هي من أجل الفوز".





وأتم تصريحاته قائلًا :"الحمدالله نادي مصر قدم مباراة جيدة، وأتمني لنادي الزمالك الفوز أمام الأهلي وأحيي الناشئين على أدائهم الجيد".



