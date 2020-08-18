رقابة تموينية في اليوم الأول لتطبيق التكلفة الجديدة لمنظومة الخبز "صور"

قامت اليوم كافة مديريات التموين والتجارة الداخلية والتابعة لوزارة التموين بالمرور الدوري والميداني على أرض الواقع على معظم المخابز على مستوي الجمهورية وذلك لمتابعة سير العمل فى المخابز وانتظام صرف الخبز للمواطنين بموجب البطاقات التموينية والتأكد من إلتزام كافة المخابز بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل والخاصة بالمواصفات والجودة والأوزان.





وقد قام مفتشى التموين اليوم

بعمل حملات مكبرة على المخابز بالمحافظة للتأكد من انتظام إنتاج الخبز المدعم وطرحه للمواطنين بالسعر المقرر وهو 5 قروش وتذليل اى عقبات تواجه منظومة الإنتاج وأنه يتم انتاج ما يقرب من ٢٥٠-٢٧٠ مليون رغيف فى اليوم من جانب اكثر من ٣٠ ألف مخبز.





مع التأكيد على مجموعة من الثوابت فى منظومة الخبز ومن أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصرى وهى (5 قروش على بطاقة التموين) وعدم المساس بسعره، وهو الأقل سعرًا على المستوى العالمى كما أنه من ضمن المخبوزات الأفضل من حيث القيمة الغذائية، مع إستمرار تحمل الدولة ممثلة فى وزارة التموين لفرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد والتى تصل لأكثر من (50 قرشا)، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن المصرى يومياً.