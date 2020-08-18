سوريا.. مقتل مدني وإصابة آخرين بنيران "قسد"

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:11 م
بوابة الفجر
وكالات
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قتل مدني وأصيب آخرون بجروح جراء إطلاق مسلحي "قسد" النار على أهالي قرية الزر بريف دير الزور الشرقي.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية، أن أهالي قرية الزر اشتبكوا مع مسلحين من "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من قبل التحالف الدولي بقيادة واشنطن والتي استقدمت تعزيزات عسكرية إلى القرية وأقدمت على إطلاق النار بشكل مباشر على الأهالي ما تسبب بمقتل مدني وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إضافة إلى إحراق إحدى السيارات.

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