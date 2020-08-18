أرسنال يُنهي آمال برشلونة في التعاقد مع أوباميانج









توصل بيير إيمريك أوباميانغ إلى اتفاق شفهي مع أرسنال لتوقيع عقد جديد مدته ثلاث سنوات ، وذلك وقف لصحيفة " ديلي ميل البريطانية ".





وذكرت الصحيفة أن الجانرز قد توصل إلى إتفاق مع المهاجم الجابوني على أن يتقاضى أكثر من 250 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع .









وكان برشلونة لدية رغبه قوية في التعاقد مع أوباميانغ الفترة المقبلة، بعد أن فشل التوصل إلى اتفاق مع مسئولي إنتر ميلان الإيطالي بشأن التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.









وفي سياق متصل كان إنتر ميلان لدية ايضًا رغبة قوية في تدعيم صفوفه بالمهاجم الجابوني لقيادة هجوم الفريق في حال رحيل لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة.







