سكان العقار المنكوب بالإسكندرية: "المحافظة صورت الحادث ومشيت"

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:57 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال أشرف عبدالصمد، أحد سكان العقار المنهار بمحافظة الإسكندرية، إنه كان يقطن في العقار رقم 16 بشارع الشيخ البنا بمنطقة الجمرك، والذى انهار سقط عليه العقار رقم 16، وتابع: "أحنا وأولادنا وبناتنا وحرمنا في الشارع.. والحي والمحافظة جم صوروا ومشيوا".

وأضاف "عبدالصمد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك 8 أسر بذويهم متواجدين الآن في الشارع.

كما قال محمد أحمد حنفى، زوج ضحية العقار المنكوب، في اتصال مشترك، أنه فقد زوجته وشقيقه مصاب في المستشفى، ويعانى الآن بسبب الحالة النفسية لأبنائه الأربعة، المتواجدين الآن في الشارع، وتابع: "أولادي جالهم صرع، ومش عارفين يتكلموا بعد ما أمهم ماتت تحت الرديم".

وقال حسن خميس، أحد سكان العقار رقم 14، في اتصال مشترك، إنه وأسرته في الشارع منذ ثلاث أيام، إلى الآن.

انهيار عقار جديد
واقعة جديدة تضاف لسجل وقائع "العقارات المنهارة"، فبعد سقوط عقار بشارع "بقصر النيل"، وعقار بمحافظة المنوفية، انضم لهم اليوم بمحافظة الإسكندرية سقوط عقار قديم "بحارة الحشرات" الكائنين بـ ١٤ و١٦ "، شارع "شيخ البنا بمنطقة بحري" بحي الجمرك، والذي أسفر عن مصرع سيدة خمسينية وطفل صغير وإصابة آخرين.

انتقلت "الفجر" لموقع الحدث وفي البداية يقول "إسلام" أحد شهود العيان وقعت الحادثة خلال الساعة الواحدة ظهرًا، وسمع سكان الحي صوت سقوط العقار الذي افزعنا جميعًا، واسرعنا تجاهه، فوجدنا أن العقار رقم (١٤) المكون من ثلاثة طوابق قد سقط فوق العقار رقم (١٦)، وهو أقل منه بطابق واحد.

والتقت أطراف الحديث الحاج "أحمد السيد" وقال أن العقاريين المنهارين كانا آيلين للسقوط، ومن المتوقع حدوث ما حدث، ولكن كنا قد قدمنا بلاغات عدة مرات عن وجود عقارات قد تسقط في أي وقت ولكن لم يتحرك أحد لإنقاذنا، ولم يصدر قرارات بإزالتها أو معاينتها.

وتابعت "سيدة" أن صديقتها "ليلى" تسكن في العقار المنهار رقم (١٦) وكانت جارتها منذ سنوات، وهي الآن مشردة مع أطفالها الأربعة وليس لها مكان آخر تعييش فيه.

وتابع "محمد" المنزلين كان يسكن بهم (٦) أسر مكونين من ١٤ شخص وجميعهم ليس لهم مكان آخر يعيشون فيه، وتوفيت سيدة كبيرة بالسن في العقد الخامس من عمرها، ولديها شباب، وتوفي طفل صغير من العقار رقم (١٤) فقد أصيب بجروح خطيرة وبقي مصرعه فور وصوله إلى المشفى.

وأضاف أحد الشهود أن المنطقة حاليًا بها أربعة عقارات ستسقط في أي لحظة على سكانها، من بينهم المنزل رقم (٢٨) الذي سقط مرتين وتم إخلائه من السكان، والمتبقي منه قد يسقط فوق العقار المجاور له ويتسبب بكارثه للأهالي.

وكانت قد شهدت "منطقة بحري" بالإسكندرية، انهيار عقارين، أسفر عن 4 إصابات وجارى البحث عن سيدة تحت الأنقاض، وتم استدعاء 4 سيارات إسعاف و(4) سيارات حماية المدنية بمعداتهم للبحث عن السكان.

ووصل إلى مقر الحادث اللواء "سامى غنيم" مدير أمن الإسكندرية والقيادات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، وبالمعاينة تبين أن العقار الذي انهار قديم وسقط على المنزل المجاور.

وتلقت "مديرية أمن الإسكندرية" إخطارًا يفيد بانهيار عقارين بمنطقة بحرى بالإسكندرية مأهولين بالسكان ظهر اليوم، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية وتم استخراج أربعة مواطنين مصابين، ونقلهم إلى المستشفى.

وانتقل اللواء "محمد الشريف"، محافظ الإسكندرية، إلى موقع العقارين المنهارين الكائنين بـ ١٤ و١٦ "حارة الحشرات"، شارع "شيخ البنا بمنطقة بحري" بحي الجمرك.

وكلف محافظ الإسكندرية المسئولين بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات للمتضررين، معطيًا تعليماته لجميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، بالمنطقة المحيطة بالعقارين، وإزالة أي خطورة على أرواح المواطنين.

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