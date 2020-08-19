6 امتيازات مهمة للمرأة في مشروع قانون العمل الجديد.. تعرف عليها

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 05:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
Advertisements
وضع مشروع قانون العمل الجديد، العديد من الضمانات لحماية المرأة، ومن المقرر عرض مشروع القانون على مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بعد أن وافقت عليه لجنة القوى العاملة، بالمجلس.

وترصد بوابة "الفجر" دور قانون العمل الجديد في خدمة المرأة في النقاط التالية:
1- طبقًا لمشروع قانون العمل، يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تتضمن المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، شريطة أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وتكون إجازة الوضع مرتين فقط طوال مدة الخدمة.

2- حظر قانون العمل الجديد فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

3- نص مشروع قانون العمل الجديد على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل".

4- جاء في مشروع قانون العمل الجديد أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها، في خلال الأربع وعشرين شهرا التالية لتاريخ الوضع – فضلا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعامل الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتين الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر. 

5- نص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات، بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص، كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار ممن الوزير المختص.

6- طالب النائب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب، بمناقشة وإصدار مشروع قانون العمل قبل انتهاء مدة مجلس النواب الحالي، موضحا، أن هناك ضمانات مهمة في مشروع قانون العمل الجديد لحماية المرأة العاملة، وهو ما يتوافق ويتماشى مع خطة الحكومة لزيادة معدلات تشغيل المرأة، وذلك من شأنه أن يحد من الزيادة السكانية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشروع قانون قانون العمل بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 10 ساعة

كومان يحدد الراحلين عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن ميركاتو الزمالك الصيفي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

منذ حوالي 12 ساعة

محمود علاء يشعل أزمة جديدة في الزمالك لهذا السبب

منذ 38 دقيقة

تصريحات نارية من رئيس برشلونة مع قناة النادى الرسمية

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. الطبيب الألماني يوجه صدمة للأهلي بشأن محمد محمود

منذ حوالي 11 ساعة

"حماية المستهلك" تزف خبرا سارا بشأن مصروفات "أتوبيسات" المدارس (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

إشبيلية يحسم التعاقد مع نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من محمد إبراهيم على اقترابه من الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الشرط الجزائي عائق أمام رحيل ميسي عن برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. برشلونة يعلن عن خليفة أبيدال

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من السودان بشأن مفاوضات سد النهضة وخلافات حول إجراءات دمج الاتفاقيات

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

برلماني يكشف سبب استبعاد عاملات المنازل من قانون العمل الجديد

أمل عبدالحميد: استبعاد قانون العمل لعاملات المنازل غير مقبول

"القوى العاملة": تعريف العامل بحقوقه وواجباته في قوانين العمل بالدول العربية قبل سفره

حقوق وواجبات العمال المسافرين إلى السعودية (الحلقة الرابعة)

"الغضبان": التعليم محور أساسي للحفاظ على الدولة المصرية

أولها 6 أكتوبر.. بالتاريخ تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية في 2019

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:56 م

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

09:31 م

"حماية المستهلك" تزف خبرا سارا بشأن مصروفات "أتوبيسات" المدارس (فيديو)

01:31 ص

كومان يحدد الراحلين عن برشلونة

01:45 ص

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية