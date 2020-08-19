"حماية المستهلك" تزف خبرا سارا بشأن مصروفات "أتوبيسات" المدارس (فيديو)

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:31 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن التعليم خدمة تقدم للمواطن، وأتوبيسات المدارس هي أيضا خدمة ولكنها قدمت منتقصة بسبب أزمة كورونا، منوها بأنه وفقا لقانون حماية المستهلك فأن الخدمة المنتقصة إما أن يعاد تقديمها أو يعوض المواطن عن النقص.

وأشار "سمير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أنهم وضعوا مقترح بشأن هذا الأمر بأن يتم رد نحو 25% من مصروفات أتوبيس المدرسة للمستهلك عن طريق خصم هذه القيمة من أول قسط سيدفعه المستهلك للمدرسة.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن القرار النهائي في ملف مصروفات المدارس سيصدر نهاية هذا الشهر، وسيكون ملزما، والمخالف سيحال للنيابة، معلقا: "سأعلن أسماء المدارس التي لن تلتزم".

مصر تنجح في عبور الأزمة
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه في الوقت الذي نجحت مصر، في العبور بنظامها التعليمي بسلام خلال انتشار جائحة كورونا حول العام فإن الكثير من نظم التعليم العالمية المرموقة عانت مشاكل كبرى، ومن بينها الشهادتين البريطانية والأمريكية.

وتابع الوزير: لقد شكا طلاب وأولياء أمور الشهادة البريطانية من إجحاف وظلم التقييم الذي قامت به كامبريدج في أعقاب الجائحة، وقد أرسلت خطابا رسميا باسم حكومة جمهورية مصر العربية إلى هيئة الامتحانات والتقييم البريطانية للإعراب عن عدم رضا مجتمع التعليم المصري عن الدرجات الظالمة لأبنائنا الذين يدرسون الشهادة البريطانية، وقد جاء رد المملكة المتحدة سريعا ليصب في صالح الطلاب والعدالة وهذا هو نص الرد:

بيان من روجر تايلور، رئيس Ofqual
بيان من رئيس Ofqual حول كيفية منح درجات GCSE وAS وA هذا الصيف: نحن نتفهم أن هذا كان وقتًا محزنًا للطلاب، الذين حصلوا على نتائج امتحانات الأسبوع الماضي عن امتحانات لم يسبق لهم اجتيازها لقد أوجد الوباء ظروفًا لم يكن لأحد أن يتخيلها أو يرغب فيها. نريد الآن اتخاذ خطوات لإزالة أكبر قدر ممكن من التوتر وعدم اليقين بالنسبة للشباب - وتحرير الرؤساء والمعلمين للعمل نحو المهمة المهمة المتمثلة في فتح جميع المدارس في غضون أسبوعين.

وبعد التفكير، قررنا أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي منح الدرجات على أساس ما يقدمه المعلمون، سيتم تطبيق التبديل إلى درجات تقييم المركز على كل من المستويين AS وA وعلى نتائج GCSE التي سيحصل عليها الطلاب في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتابع: لم يكن هناك حل سهل لمشكلة منح نتائج الاختبارات في حالة عدم إجراء أي اختبارات. طلب وزير الخارجية من Ofqual تطوير نظام لمنح الدرجات المحسوبة، والذي يحافظ على المعايير ويضمن منح الدرجات على نطاق واسع بما يتماشى مع السنوات السابقة. كان هدفنا دائمًا حماية ثقة الجمهور في المؤهلات التعليمية.

لكننا ندرك أنه في حين أن النهج الذي اعتمدناه حاول تحقيق هذه الأهداف، فإننا نقدر أيضًا أنه تسبب أيضًا في كرب حقيقي وأضر بثقة الجمهور. إن توقع أن تقدم المدارس مناشدات عندما تكون الدرجات غير صحيحة يضع عبئًا على المعلمين عندما يحتاجون إلى الاستعداد للفصل الدراسي الجديد وقد خلق حالة من عدم اليقين والقلق للطلاب. لكل ذلك، نحن آسفون للغاية.

وأكد: لذلك قررنا أن يتم منح الطلاب تقييم المركز الخاص بهم لهذا الصيف - أي الدرجة التي قدرت مدرستهم أو كليتهم أنها كانت الدرجة التي من المرجح أن يحصلوا عليها في امتحانهم - أو الدرجة المتوسطة، أيهما أعلى.

وأشار إلى أن الطريق إلى الأمام الذي نخطط الآن لتنفيذه سيوفر وضوحًا عاجلًا. نحن نعمل بالفعل مع وزارة التعليم والجامعات وكل الأشخاص المتأثرين بهذه المشكلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

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