وزير التعليم العالي: إنشاء جامعات تكنولوجية في عدد من المحافظات قريبًا (فيديو)

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:23 ص
خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي
خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم وضع خطة من بدء العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن هناك توسع في الخدمات لحكومية من أجل إتاحة التعليم المجاني للشباب المصري.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، اليوم الثلاثاء أنه تم إنشاء جامعات تكنولوجية في عدد من المحافظات، وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء 6 جامعات أخرى، لأنها تعتمد على نوعية التكنولوجية التي تحتاجها الدولة في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الجامعات الأهلية.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه سيبدأ العام الدراسي في جامعة الجلالة والملك سلمان، والعام القادم في المنصورة الجديدة، منوها إلى أن الجامعات الخاصة تعطي منحا لبعض الطلاب والحالات الخاصة.

وفي وقت سابق، قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الدولة تقود مواجهة فيروس كورونا بشكل مؤسسي منذ فبراير الماضي، مضيفًا أن اللجنة الطبية لإدارة الأزمة تجتمع بشكل دوري، ومن خلال المتابعة كان رئيس مجلس الوزراء يتابع الوضع الحالي.

وأوضح، أن المستشفيات الجامعية اتخذت قرارات منها الإبقاء على قوتها بشأن مساعدة وزارة الصحة لتستمر في متابعة الموقف، لمدة أسبوعين وتقييم الموقف بعدها، مشيرا إلى أن هناك مستشفيات جامعية بها حالات قليلة ومنها بها حالتين أو ثلاثة لإصابات بكورونا فقط، ويمكن أن نجمع الحالات في مستشفيين لأن هناك عمليات جراحية وحالات مرضية أخرى.

وتابع: "كورونا مستمر معنا لقرابة عام كامل وهناك أدوار مخصصة للعزل في كل المستشفيات الجامعية"، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تدريب لكل الأطباء من الصف الثاني والثالث من الخبرات التي تلقيناها في الشهور الماضية بعد التعامل مع فيروس غير معروف، كما أنه تم اتخاذ قرار بتوثيق ما تم الفترة الماضية من سجلات التعامل مع المرضى. 

وذكر أن هناك انخفاضا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، ولكن يجب أن نستمر في التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، كما انخفض الضغط على المستشفيات، وأصبحنا أكثر احترافية في مواجهة كورونا، مؤكدًا أن أي مصل يحتاج سنوات طوال، وفى ظل الجائحة يحدث تسارع في الإجراءات، واللقاحات المصرية مرت بالتجارب ويظل التحدي في فاعلية اللقاح.

وشدد وزير التعليم العالي، على أنه لا يجب أن ننتظر حبوب اللقاح ويجب أن نظل نلتزم ونتعامل بالإجراءات الاحترازية، حيث إن الفيروسات التنفسية لديها القدرة على التحور مع تغير حالة الجو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جامعات تكنولوجية بوابة الفجر الفجر التعليم العالي

أخبار تهمك

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم محمد إبراهيم وباهر المحمدي

منذ 38 دقيقة

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

منذ حوالي 10 ساعات

"حماية المستهلك" تزف خبرا سارا بشأن مصروفات "أتوبيسات" المدارس (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

إشبيلية يحسم التعاقد مع نجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. الطبيب الألماني يوجه صدمة للأهلي بشأن محمد محمود

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من محمد إبراهيم على اقترابه من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الشرط الجزائي عائق أمام رحيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الحضري يتوقع ترتيب الزمالك في نهاية الدوري الممتاز

منذ أقل من ساعتين

مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن ميركاتو الزمالك الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

مانشستر يونايتد يخطط لضم 4 لاعبين من برشلونة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

محمود علاء يشعل أزمة جديدة في الزمالك لهذا السبب

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

منذ حوالي 9 ساعات

كومان يحدد الراحلين عن برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي: تنسيق كامل مع الصحة لتوفير أفضل رعاية للمواطن المصري (فيديو)

"عبدالغفار": الأطباء بالمستشفيات الجامعية يمتلكون مهارة وكفاءة عالية

وزير التعليم العالي: أي طالب يستطيع العلاج بالمجان في المستشفيات الجامعية

مجلس الوزراء يستعرض موقف المشروعات القومية للجامعات والمراكز البحثية

ما هي قرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا؟

١١٣ مستشفى.. تعرف على خطة المستشفيات الجامعية لمواجهة كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:56 م

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

09:31 م

مانشستر يونايتد يخطط لضم 4 لاعبين من برشلونة

06:31 ص

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

07:30 م

"حماية المستهلك" تزف خبرا سارا بشأن مصروفات "أتوبيسات" المدارس (فيديو)

01:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية