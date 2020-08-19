وزير التعليم العالي: إنشاء جامعات تكنولوجية في عدد من المحافظات قريبًا (فيديو)

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم وضع خطة من بدء العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن هناك توسع في الخدمات لحكومية من أجل إتاحة التعليم المجاني للشباب المصري.





وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، اليوم الثلاثاء أنه تم إنشاء جامعات تكنولوجية في عدد من المحافظات، وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء 6 جامعات أخرى، لأنها تعتمد على نوعية التكنولوجية التي تحتاجها الدولة في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الجامعات الأهلية.





وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه سيبدأ العام الدراسي في جامعة الجلالة والملك سلمان، والعام القادم في المنصورة الجديدة، منوها إلى أن الجامعات الخاصة تعطي منحا لبعض الطلاب والحالات الخاصة.





وفي وقت سابق، قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي ، إن الدولة تقود مواجهة فيروس كورونا بشكل مؤسسي منذ فبراير الماضي ، مضيفًا أن اللجنة الطبية لإدارة الأزمة تجتمع بشكل دوري ، ومن خلال المتابعة كان رئيس مجلس الوزراء يتابع الوضع الحالي.





وأوضح، أن المستشفيات الجامعية اتخذت قرارات منها الإبقاء على قوتها بشأن مساعدة وزارة الصحة لتستمر في متابعة الموقف، لمدة أسبوعين وتقييم الموقف بعدها، مشيرا إلى أن هناك مستشفيات جامعية بها حالات قليلة ومنها بها حالتين أو ثلاثة لإصابات بكورونا فقط، ويمكن أن نجمع الحالات في مستشفيين لأن هناك عمليات جراحية وحالات مرضية أخرى.





وتابع: "كورونا مستمر معنا لقرابة عام كامل وهناك أدوار مخصصة للعزل في كل المستشفيات الجامعية"، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تدريب لكل الأطباء من الصف الثاني والثالث من الخبرات التي تلقيناها في الشهور الماضية بعد التعامل مع فيروس غير معروف، كما أنه تم اتخاذ قرار بتوثيق ما تم الفترة الماضية من سجلات التعامل مع المرضى.





وذكر أن هناك انخفاضا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، ولكن يجب أن نستمر في التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، كما انخفض الضغط على المستشفيات، وأصبحنا أكثر احترافية في مواجهة كورونا، مؤكدًا أن أي مصل يحتاج سنوات طوال، وفى ظل الجائحة يحدث تسارع في الإجراءات، واللقاحات المصرية مرت بالتجارب ويظل التحدي في فاعلية اللقاح.



