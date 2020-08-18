مطران الكنيسة المارونية يهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد

هنأ المطران جورج شيحان مطران الطائفة المارونية بالقاهرة والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

كما هنأ المطران شيحان، كلا من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وشيخ الازهر الامام احمد الطيب، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بالعام الهجري الجديد.

كما هنأ المطران شيحان، كلا من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وشيخ الازهر الامام احمد الطيب، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بالعام الهجري الجديد.

وقال المطران في بيان اعلامي صدر عن:"المركز الماروني اللبناني للثقافة والاعلام بالقاهرة ": "نهنأكم فخامة الرئيس بالعام الهجري الجديد، ليكن عاما مليئا بالخير والانجازات لمصر ولفخامتكم. وليحمل لنا جميعا السلام والامان. كل عام وانتم والشعب المصري بخير وسلام.".

وقال المطران في بيان اعلامي صدر عن:"المركز الماروني اللبناني للثقافة والاعلام بالقاهرة ": "نهنأكم فخامة الرئيس بالعام الهجري الجديد، ليكن عاما مليئا بالخير والانجازات لمصر ولفخامتكم. وليحمل لنا جميعا السلام والامان. كل عام وانتم والشعب المصري بخير وسلام.".

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أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهنئه فيها والشعب المصري، بمناسبة رأس السنة الهجرية.





وقال رئيس الطائفة الإنجيلية، في برقيته: "يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابةِ عن أعضاءِ المجلسِ الإنجيليّ العامّ ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمصر، بخالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول ذكرى رأس السنة الهجرية. وندعو الله أن يحفظكم بخير وسلام ويحفظ بلادَنا العزيزة مصر من كلِّ مكروهٍ، ويعيدها على الشعب المصر العظيم بالسلام والتقدم. وكل عام وسيادتكم بخير".





كما بعث زكي ببرقيات تهنئة مماثلة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووكلاء مجلس النواب والوزراء والمحافظين.





كما شارك القس أندريه زكي، بثاني عظاته ومشاركاته في الخدمة الروحية أول أمس الأحد، في الخدمة المسائية بكنيسة الإبراهيمية الإنجيلية، بمحافظة الإسكندرية.





وقال رئيس الإنجيلية في كلمته: "لقد واجهنا جميعًا تحديات كبيرة بسبب الفيروس، منها الشعور بعدم الاستقرار والخوف من المرض والموت، لندرك بعدها كيف تعرضت البشرية لتهديدات وتحديات لم تكن بالبسيطة أو السهلة، إننا اليوم ورغم كل هذه التحديات نعود إلى العبادة الجماعية، لذلك أهنئكم جميعًا، ونشكر الله على سلامة بلادنا".



