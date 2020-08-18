مطران الكنيسة المارونية يهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:28 م
ماريان عيد
Advertisements
هنأ المطران جورج شيحان مطران الطائفة المارونية بالقاهرة والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.
وقال المطران في بيان اعلامي صدر عن:"المركز الماروني اللبناني للثقافة والاعلام بالقاهرة ": "نهنأكم فخامة الرئيس بالعام الهجري الجديد، ليكن عاما مليئا بالخير والانجازات لمصر ولفخامتكم. وليحمل لنا جميعا السلام والامان. كل عام وانتم والشعب المصري بخير وسلام.".
كما هنأ المطران شيحان، كلا من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وشيخ الازهر الامام احمد الطيب، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بالعام الهجري الجديد.
اقرأ أيضا...
أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهنئه فيها والشعب المصري، بمناسبة رأس السنة الهجرية.
وقال رئيس الطائفة الإنجيلية، في برقيته: "يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابةِ عن أعضاءِ المجلسِ الإنجيليّ العامّ ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمصر، بخالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول ذكرى رأس السنة الهجرية. وندعو الله أن يحفظكم بخير وسلام ويحفظ بلادَنا العزيزة مصر من كلِّ مكروهٍ، ويعيدها على الشعب المصر العظيم بالسلام والتقدم. وكل عام وسيادتكم بخير".
كما بعث زكي ببرقيات تهنئة مماثلة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووكلاء مجلس النواب والوزراء والمحافظين.
كما شارك القس أندريه زكي، بثاني عظاته ومشاركاته في الخدمة الروحية أول أمس الأحد، في الخدمة المسائية بكنيسة الإبراهيمية الإنجيلية، بمحافظة الإسكندرية.
وقال رئيس الإنجيلية في كلمته: "لقد واجهنا جميعًا تحديات كبيرة بسبب الفيروس، منها الشعور بعدم الاستقرار والخوف من المرض والموت، لندرك بعدها كيف تعرضت البشرية لتهديدات وتحديات لم تكن بالبسيطة أو السهلة، إننا اليوم ورغم كل هذه التحديات نعود إلى العبادة الجماعية، لذلك أهنئكم جميعًا، ونشكر الله على سلامة بلادنا".
وتأتي زيارة اليوم للكنيسة الإنجيلية بالإبراهيمية، في إطار الجولة الرعوية لرئيس الطائفة الإنجيلية، لعدد من المحافظات المختلفة، والتي من المخطط أن تشمل أيضًا محافظتي المنيا والإسماعيلية، وذلك بعد فترة انقطاع تجاوزت أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا العالمية، والتي أدت إلى تعليق كافة الخدمات والأنشطة الروحية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا