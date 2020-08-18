مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء في المنيا

لقيت ربة منزل مصرعها إثر تعرضها لماس كهربائى داخل منزلها بإحدى قرى مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائى بالمديرية، بمصرع "ن.ح"19 عاما، مقيمه بإحدى قرى سمالوط إثر تعرضها لماس كهربائى داخل المنزل وتم نقل الجثة إلى مستشفى سمالوط العام.

وبالانتقال أفادت التحريات الأولية أن الجثة لربة منزل تقيم بإحدى قرى مركز سمالوط، وأنها تعرضت لماس كهربائى من إحدى الأدوات الكهربائية بالمنزل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف.

وبالانتقال أفادت التحريات الأولية أن الجثة لربة منزل تقيم بإحدى قرى مركز سمالوط، وأنها تعرضت لماس كهربائى من إحدى الأدوات الكهربائية بالمنزل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف.





وعلى جانب اخر لقي طفل مصرعه وأصيب أخر صعقا بالكهرباء أثناء محاولتهم العثور على طائرتهم الورقية وتسلقهما أحد أعمدة كهرباء الضغط العالي بقرية عزبة عدلى التابعة لمركز ملوى جنوب محافظة المنيا.





تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من وحدة مباحث مركز شرطة ملوى، بمصرع "ك س" 15 عاما، وإصابة "ط خ" 15 عاما، صعقا بالكهرباء أثناء تسلقهما أحد أعمدة الضغط العالي لاستعادة الطائرة الورقية.



