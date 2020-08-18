تركي آل الشيخ: أتمني كل واحد يركز في نفسه.. وربنا يهدي الجميع

أكد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، أن البعض يتهمه ببعض الأمور التي ليس له دخل فيها خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنه يتمني أن يلتزم الجميع بكلمته.





وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"اتهموني ب احمد فتحي وبعدها كبر الموضوع واتهموني ب فايلر وبعدها كبر الموضوع واتهموني ب رمضان ... ربنا يستر على الي جاي ... انا باقول الي جاي لانه واضح ( احنا في حرب ضد تركي وتركي بيحاربنا وكل الشر تركي وكلة بسبب تركي )".





وأضاف مالك ألميريا الإسباني :" ربنا يهدي الجميع وفعلا بتمنى يلتزمو بكلمتهم ان كل واحد يركز في نفسه ... هوا انا طلعت اتكلم من دماغي ؟ منتو الي بتتهموني بحجات مليش فيها ... ولما بطلع ادافع يتقال عني بحك ! وعاوز ارجع ! ... معرفش انتو بتفسرو الامور ازاي ! عموماً اديني رديت وشلت الضغط عنكم وبقت المدافع كلها موجهه ليا ... اتبسطو👍".







