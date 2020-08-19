أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19-8-2020.. المعدن الأصفر يقلص المكاسب بالمستهل

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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قلصت أسعار الذهب المكاسب في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفع سعر الجرام بنحو 20 جنيها للجرام ، مدفوعة بالقفزة الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب العالمي، حيث تجاوز سعر الأوقية 2000 دولار للمرة الأولى، وجاءت أسعار الذهب في مصر على النحو التالي:


أسعار الذهب الآن

عيار 18 سجل 761.25 جنيها للجرام.
عيار 21 سجل 888 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 1014.75 جنيها للجرام.
الجنيه الذهب 7104 جنيها.


أسعار الذهب في مصر أمس

عيار 18 سجل 771 جنيها للجرام.
عيار 21 سجل 900 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 1028 جنيها للجرام.
الجنيه الذهب 7200 جنيها.
أوقية الذهب 2006 دولار .
 
أسعار الذهب العالمي 

استطاعت أسعار الذهب الحفاظ على تحقيق المكاسب فوق مستوي الألفين دولار بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء، مع ضعف العملة الأمريكية وسط انتظار المستثمرين إعلان محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي عن اجتماع السياسة النقدية الأخير غداً الأربعاء.

وتعزز تدابير التحفيز العالمية الهائلة لمكافحة وباء "كوفيد-19"، مخاوف إثارة التضخم وانخفاض قيمة العملة، وهو الأمر الذي عزز صعود الذهب بأكثر من 31 بالمائة في العام الحالي حتى الآن.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع يتجاوز التوقعات لتصاريح وعمليات بناء المنازل في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر  بنحو 0.7 بالمائة ما يعادل 14.40 دولار ليصل إلى 2013.10 دولار للأوقية، ليغلق المعدن أعلى 2000 دولار لأول مرة في أسبوع.

 

وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.2 بالمائة أو ما يوازي 23.60 دولار ليسجل 2008.90 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.6 بالمائة إلى 92.303.

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