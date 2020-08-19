في ذكرى ميلاده.. إبراهيم نصر شاهد جنازته قبل وفاته!

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الكوميديان المصرى وصانع البهجة الفنان الكبير إبراهيم نصر، والذي اشتهر بين أبناء جيل التسعينات بزكية زكريا، في برنامج "الكاميرا الخفية".



قدم إبراهيم نصر، للسينما المصرية 19 فيلما سينمائيا، ومن أعماله السينمائية "بيت بلا حنان" عام 1976 و"حد السيف" عام 1986. "امرأة واحدة لا تكفى" عام 1990 وحسن اللول عام 1997 وفيلم "أكس لارج" عام 2011 وغيرها من الأفلام المصرية، وشارك فى حوالى تسع مسرحيات أبرزها:"عائلة عصرية جدا"، "زكية زكريا والعصابة المفترية".



قدم 14 مسلسلًا تليفزيونيًا خلال مشواره الدرامى، ومن أشهر أعماله التلفزيونية "رأفت الهجان"، على باب زويلة"، وشارك فى فوازير "المناسبات"، وكانت آخر أعماله التليفزيونية مسلسل "فوق السحاب" عام 2018.



رد على شائعة وفاته، سبتمبر الماضى، قائلًا: "أنا مستعد أموت دلوقت. معقول كل الناس دي هتيجي، كل الناس دى هتزعل علي، أنا خلاص اتفرجت على جنازتي".



رحل إبراهيم نصر، قبل عرض آخر أعماله السينمائية وهو فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا وآسر ياسين وأمينة خليل، وآخر تكريم له تم فى مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فى دورته السادسة فى حفل الافتتاح ولكنه لم يحضر وأرسل فيديو عن التكريم.



ومثلما عرفه الناس وأحبوه في شهر رمضان من خلال برنامج "الكاميرا الخفية"، توفي الفنان إبراهيم نصر، في رمضان أيضًا، ليودع جمهوره بعد عقدين تقريبًا من إسعادهم بمجموعة من الشخصيات المبتكرة خلال هذا البرنامج الكوميدي.



