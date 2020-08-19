في ذكرى ميلاده.. إبراهيم نصر شاهد جنازته قبل وفاته!

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:07 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

تحل اليوم ذكرى ميلاد الكوميديان المصرى وصانع البهجة الفنان الكبير إبراهيم نصر، والذي اشتهر بين أبناء جيل التسعينات بزكية زكريا، في برنامج "الكاميرا الخفية".

قدم إبراهيم نصر، للسينما المصرية 19 فيلما سينمائيا، ومن أعماله السينمائية "بيت بلا حنان" عام 1976 و"حد السيف" عام 1986. "امرأة واحدة لا تكفى" عام 1990 وحسن اللول عام 1997 وفيلم "أكس لارج" عام 2011 وغيرها من الأفلام المصرية، وشارك فى حوالى تسع مسرحيات أبرزها:"عائلة عصرية جدا"، "زكية زكريا والعصابة المفترية".

قدم 14 مسلسلًا تليفزيونيًا خلال مشواره الدرامى، ومن أشهر أعماله التلفزيونية "رأفت الهجان"، على باب زويلة"، وشارك فى فوازير "المناسبات"، وكانت آخر أعماله التليفزيونية مسلسل "فوق السحاب" عام 2018.

رد على شائعة وفاته، سبتمبر الماضى، قائلًا: "أنا مستعد أموت دلوقت. معقول كل الناس دي هتيجي، كل الناس دى هتزعل علي، أنا خلاص اتفرجت على جنازتي".

رحل إبراهيم نصر، قبل عرض آخر أعماله السينمائية وهو فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا وآسر ياسين وأمينة خليل، وآخر تكريم له تم فى مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فى دورته السادسة فى حفل الافتتاح ولكنه لم يحضر وأرسل فيديو عن التكريم.

ومثلما عرفه الناس وأحبوه في شهر رمضان من خلال برنامج "الكاميرا الخفية"، توفي الفنان إبراهيم نصر، في رمضان أيضًا، ليودع جمهوره بعد عقدين تقريبًا من إسعادهم بمجموعة من الشخصيات المبتكرة خلال هذا البرنامج الكوميدي.

أخبار تهمك

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

منذ حوالي 4 ساعات

ردا على بيراميدز.. الأهلي يكشف مفاجأة في عقد "معلول"

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. الطبيب الألماني يوجه صدمة للأهلي بشأن محمد محمود

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك: تقدمنا بعرض رسمي لضم رمضان صبحي.. ووافقنا على طلبات اللاعب المادية

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يوجه رسالة قوية لكارتيرون بعد تعثر الزمالك أمام نادي مصر

منذ 36 دقيقة

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يرفض الحديث حول مستقبله في برشلونة.. "اتخذت القرار الصحيح"

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

منذ حوالي 15 ساعة

"رويترز": اعتقال رئيس مالي أبو بكر إبراهيم كيتا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. برشلونة يعلن عن خليفة أبيدال

منذ حوالي 8 ساعات

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من السودان بشأن مفاوضات سد النهضة وخلافات حول إجراءات دمج الاتفاقيات

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

منذ حوالي 7 ساعات

نجم ليفربول يفجرها: تعمدت ضرب راموس انتقاما لمحمد صلاح

منذ أقل من ساعة

رئيس برشلونة يكشف تفاصيل حواره مع والد ميسي

منذ ساعة و 12 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:56 م

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

09:31 م

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

07:30 م

رئيس برشلونة يكشف تفاصيل حواره مع والد ميسي

12:10 ص

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

06:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية