الارتفاع يخيم على البورصة الأمريكية بالختام و"ستاندرد.آند.بورز" يسجل مستوى قياسي

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:38 م
بوابة الفجر
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خيم الارتفاع على البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل مؤشرا "ستاندرد آند بورز"  و"ناسداك" مستويات قياسية، عقب نتائج أعمال.


وجاء ارتفاع "وول ستريت" بعد نتائج أعمال قوية حيث كشفت شركة "وول مارت" عن ارتفاع الأرباح والإيرادات بأكثر من التوقعات.

كما قفزت مبيعات شركة "هوم ديبوت" بنحو 23 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ولا تزال الأسهم الأمريكية عالقة في نطاق ضيق حيث تضاءلت الآمال في صفقة تحفيز جديدة لدعم التعافي الاقتصادي، في الوقت نفسه، لا تزال التوترات بين الولايات المتحدة والصين تثير اهتمام المستثمرين حيث أعلنت إدارة ترامب أنها ستشدد القيود على شركة هواوي.

وأعلنت نانسي بيلوسي أن الديمقراطيين على استعداد لخفض مطالبهم بشأن حزمة التحفيز إلى النصف من أجل التوصل لاتفاق مع الجمهوريين.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت تصاريح وعمليات بناء المنازل في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي.

وعند إغلاق التعاملات، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 27778.07 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 3389.7 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزا الرقم القياسي المسجل في 19 فبراير الماضي ويتخلص من كل الخسائر الذي سببها فيروس كورونا.

كماا زاد "ناسداك" بنسبة 0.7 بالمائة إلى 11210.8 نقطة وهو مستوى قياسي جديد.

وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.6 بالمائة إلى 92.285.

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