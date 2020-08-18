مصدر: العراق سيطلب منحا مالية من واشنطن

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:08 م
بوابة الفجر
الفجر
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كشف مصدر حكومي عراقي اليوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي سيطلب منحا مالية من الولايات المتحدة خلال زيارته إلى واشنطن.

وقال المصدر لـRT، إن "الكاظمي سيطلب منحا مالية تتعلق بالملف الإنساني العراقي، خاصة ما يتعلق بملفي النازحين وفيروس كورونا".

وأضاف، أن "الكاظمي يسعى إلى استثمار الرغبة الأمريكية في تعزيز العلاقة مع العراق وطلب المنح منها وطلب مساعدتها أيضا في الحصول على منح أخرى من المجتمع الدولي".

وغادر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء، العاصمة بغداد متوجها إلى الولايات المتحدة على رأس وفد حكومي تلبية لدعوة رسمية.

وسيلتقي الكاظمي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد غد الخميس، وستجري خلال اللقاء مباحثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، إلى جانب مناقشة التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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