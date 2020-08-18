رسميًا.. رشاد محمد مديرا فنيا لسماد السويس

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:08 م
بوابة الفجر
محمود ابو الليل
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قرر مسئولو نادى سماد السويس، تعيين رشاد محمد مديرا فنيا للفريق، خلفا لخليفة عبد القوى، ليتولي قيادة الفريق الفترة القادمة بدوري القسم الثالث.


وسبق لرشاد محمد تولي مسئولية نادى غزل السويس كراعى للنادي، قبل أن يرحل إلى مدينة الإسماعيلية ويقود فريق مركز شباب التل الكبير فينا ويحقيق معاهم نتائج جديدة وكان دائم الفريق الأقرب للصعود لدوري الدرجة الثالثة.


وجدير بالذكر، يتبقي فريق السماد ثلاث مواجهات أمام نادى دمياط خارج أرضه، و مع النوبة في السويس، و آخر مباراة ضد نادى رأس البر، ويحتل الفريق المركز السادس برصيد 35 نقطة.

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