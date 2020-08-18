رئيس برشلونة: ميسي حجر أساس مشروع كومان

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:04 م
بوابة الفجر
Advertisements
قال رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو اليوم الثلاثاء، إن رونالد كومان سيكون المدرب الجديد وسيبني فريقه حول ليونيل ميسي.

ومن المتوقع أن يقود كومان، الذي يحظى باحترام جماهير برشلونة لقيادة الفريق لأول ألقابه الأوروبية عندما كان لاعباً، عملية إعادة بناء الفريق عقب الهزيمة الساحقة 2-8 أمام بايرن ميونخ في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الجمعة الماضي.

وقال بارتوميو في مقابلة مع المحطة التلفزيونية الرسمية للنادي: "سنعلن أن كومان سيكون مدربنا القادم وسيقود هذا الفريق وهؤلاء اللاعبين للمضي قدماً في مشروع مختلف بقيادة مدرب تعرفه جماهير برشلونة".

وسيكون وصول كومان الوشيك المرحلة الثالثة من إعادة هيكلة النادي التي بدأت بإقالة المدرب كيكي سيتيين أمس الإثنين، واستمرت اليوم الثلاثاء، بعد موافقة المدير الرياضي إيريك أبيدال على إنهاء عقده.

ووصل كومان (57 عاماً) إلى برشلونة اليوم عقب قضاء فترة الصباح في مقر الاتحاد الهولندي لكرة القدم للتفاوض بشأن إنهاء عقده مع المنتخب الهولندي الذي يقوده منذ 2018 وساهم في تأهله إلى بطولة أوروبا 2020.

وتتذكر جماهير برشلونة كومان باعتزاز للدور الذي لعبه في فريق يوهان كرويف الناجح للغاية والمعروف "بفريق الأحلام" ولإحرازه الهدف الوحيد في مرمى سامبدوريا في نهائي كأس أوروبا 1992.

وأصبح المدافع الهولندي فيما بعد مساعداً للمدرب قبل بدء مسيرة حافلة بالأحداث كمدرب، إذ سبق له تدريب أندية أياكس أمستردام وأيندهوفن وفينوورد في هولندا فضلاً عن ساوثامبتون وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز وفالنسيا في الدوري الإسباني.

وأضاف بارتوميو: "نحن نراهن عليه لأننا نعرفه جيداً ونعرف كيف يفكر وكيف تلعب الأندية التي دربها من قبل، لكن أيضاً بسبب خبرته ولأنه كان ضمن فريق الأحلام مع يوهان، كما أنه يعرف برشلونة ويفهم طريقة لعب الفريق".

وقال بارتوميو أيضاً إن القائد ميسي لن يرحل عن النادي وسيكون ضمن الفريق تحت قيادة كومان.

أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة يعلن عن خليفة أبيدال

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس برشلونة: ميسي حجر أساس مشروع كومان

منذ 43 دقيقة

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

منذ ساعتين و 16 دقيقة

"رويترز": اعتقال رئيس مالي أبو بكر إبراهيم كيتا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك: تقدمنا بعرض رسمي لضم رمضان صبحي.. ووافقنا على طلبات اللاعب المادية

منذ ساعتين و 44 دقيقة

ميسي يرفض الحديث حول مستقبله في برشلونة.. "اتخذت القرار الصحيح"

منذ ساعة و 17 دقيقة

خاص.. الطبيب الألماني يوجه صدمة للأهلي بشأن محمد محمود

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسى: قرار خفض وزن رغيف الخبز ليس في مصلحة المواطن (فيديو)

منذ ساعة و نصف

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

اتجاه في الأهلي لإعارة «أليو بادجي» في الموسم الجديد

منذ ساعة الا ربع

بيان عاجل من السودان بشأن مفاوضات سد النهضة وخلافات حول إجراءات دمج الاتفاقيات

منذ حوالي 5 ساعات

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

منذ أقل من ساعتين

ردا على بيراميدز.. الأهلي يكشف مفاجأة في عقد "معلول"

منذ حوالي 4 ساعات

الإصابات تضرب الأهلي قبل مواجهة القمة أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:56 م

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

09:31 م

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

07:30 م

ميسي يرفض الحديث حول مستقبله في برشلونة.. "اتخذت القرار الصحيح"

10:30 م

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

06:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية