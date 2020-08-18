في ذكرى ميلاده.. تعرف على بدايات دخول إبراهيم نصر الفن

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:51 م
ابراهيم نصر
ابراهيم نصر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد صانع البهجة، واسطورة الكوميديا الذي انصفه شهر رمضان المبارك، هو الفنان الكبير ابراهيم نصر.

ولد إبراهيم نصر النخيلي، بحي شبرا بالقاهرة لأم وأب قادمين من الصعيد للعمل بالقاهرة، كان والده مقاولًا معماريًا، وعندما صار عمره قرابة العشر سنوات بدأ في تقليد أقاربه، ليصبح كوميدان العائلة، ويترأس بعدها فريق التمثيل بالمدرسة.

واستمرت رحلته مع التمثيل خلال دراسته الجامعية التالية ليحصل على العديد من الجوائز والميداليات تقديرا لإسهاماته البارزة في فريق التمثيل بالجامعة.

وفي أحد الأيام التقى نصر، الشاعر والمؤلف بخيت بيومي الذي أقنعه بالذهاب معه إلى التليفزيون لكي يلعب دورًا دراميًا في برنامج تقدمه الراحلة أماني ناشد بعنوان "عزيزي المشاهد".

وبالفعل تم اشتراكه في البرنامج وكان على الهواء مباشرة ليحقق نجاحًا غير متوقع، ويستمر بعدها كمنولوجيست يقلد النجوم الكبار ومشاركًا في مجموعة من برامج الأطفال.

خلال رحلته الفنية شارك إبراهيم نصر، في عدة مسلسلات تلفزيونية منها "على باب زويلة"، "الزمن المر"، "مارد الجبل"، "رأفت الهجان"، و"فوق السحاب" الذي كان بالصدفة أيضا آخر أعماله الدرامية للتلفزيون في شهر رمضان 2018.



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