الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام نادي مصر بالدوري

سقط فريق الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام فريق نادي مصر باللقاء الذي جمع بينهماباستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة 20 بالدوري الممتاز

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى وياسين مرعي ومحمد عبدالغني وحاتم محمد “سكر” وأحمد عيد في خط الدفاع ومحمد حسام “بيسو” ويوسف إبراهيم “أوباما” وعبدالله جمعة وإسلام جابر وحسام أشرف في خط الوسط وكابونجو كاسونجو في خط الهجوم .

وبدأت المباراة سريعة وحاول نادي مصر الضغط مبكرا وشتت جنش كرة كانت غير متقنة بعدها توقف اللعب لسقوط مصطفى سلطان لاعب مصر لكن تم استئناف اللعب من جديد .

وينحصر اللعب في وسط الملعب ومحاولات من الزمالك لفرض سيطرته لكن بدون خطورة من جانب الفريقين وحاول أحمد عيد استغلال رميات التماس طولية وعرضية لإرسالها مباشرة لكاسونجو لشن هجمات لكنها مرت دون خطورة.

واستقبل حسام أشرف الكرة على حدود المنطقة ليسددها مباشرة لكن سهلة في يد الحارس في الدقيقة 12 من عمر المباراة .

وحاول نادي مصر اللعب عن طريق ويليس ألفيس وسلطان ورضا الويشي لكن بدون خطورة على مرمى جنش وانحصر اللعب بين الفريقين في منطقة وسط الملعب .

ورد الزمالك بهجمة من وسط الملعب وانطلق عبدالله جمعة بالكرة داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيمن لكن الدفاع أفسد الهجمة وسقط جمعة داخل المنطقة ليشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعب بداعي التحايل في الدقيقة 18 من عمر المباراة .

ومرر بيسو كرة طولية لحسام أشرف المنطلق من الجانب الأيسر داخل المنطقة لكن دفاع مصر يشتت الكرة في النهاية في الدقيقة 21 من عمر المباراة .

وحاول مصر الرد بهجمة خاطفة عن طريق سلطان وويليس ألفيس لكن محمد عبدالغني يؤمن المنطقة الدفاعية بثبات .

وفي الدقيقة 25 يواصل أحمد عيد رميات التماس الطولية ويمررها داخل المنطقة تمر وتصل لحسام أشرف وسط دربكة دفاعية تنتهي بركنية للزمالك يرسلها جمعة عرضية يحاول عليها أشرف مجددا وكاسونجو لكن يشتتها الدفاع بصعوبة .

وحاول الزمالك بداية هجمة من الجانب الأيسر من جمعة لأوباما وحاول المرور وإعادتها لجمعة مجددا لكن يتدخل الدفاع ليفسد الهجمة بعدها يرد نادي مصر بعرضية يشتتها حاتم سكر بعيدا عن الخطورة .

واستقبل أحمد عيد الكرة داخل المنطقة بعد طولية من إسلام جابر لكن الدفاع يحولها لركنية يلعبها جمعة قصيرة ومحاولة لفتح جبهة من الجانب الأيمن لكن الدفاع يشتتها بعيدا عن المنطقة في الدقيقة 29 من عمر المباراة .

ويحصل نادي مصر على ركلة حرة على حدود المنطقة بعد تدخل بيسو لإيقاف هجمة سريعة ويلعب ألفيس الركلة لكنها ترتطم بالحائط وتصل لجنش بسهولة .

ويوقف الحكم أحمد الغندور المباراة لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل من جانب لاعبي الفريقين بعدها يعود لاستئناف اللعب من جديد ومحاولة لتغيير الملعب من حسام أشرف لعبدالله جمعة لكنها تمر بعيدة .

وحاول فريق مصر فتح جبهة من الجانب الأيمن ولعب كليف لسلطان لعبها عرضية تصدى لها جنش بثبات في الدقيقة 40 من عمر المباراة .

ويعود كليف ليمرر عرضية تصل لرضا الويشي ويلعبها برأسية قوية يتصدى لها جنش بثبات في الدقيقة 42 من عمر المباراة .

ويحاول كاسونجو الانطلاق داخل المنطقة ويمررها لأوباما لكن الكرة تطول وتنتهي الخطورة ويعود كاسونجو لاستقبال الكرة داخل المنطقة وحاول تسديدها لكن الحارس يتدخل ويفسد الهجمة في الدقيقة 43 من عمر المباراة .

ويحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع ويسدد مصطفى سلطان كرة قوية تمر أعلى العارضة ويرد الزمالك بانطلاقة من عبدالله جمعة في الجانب الأيمن ويحاول تمريرها عرضية لكن بدون خطورة لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف .

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون بالدفع بفرجاني ساسي وأحمد سيد “زيزو” بدلا من حاتم محمد ومحمد حسام “بيسو” .

وحاول زيزو الانطلاق من الجانب الأيمن وإرسال بينية لكاسونجو لكن يبعدها الدفاع وينطلق عبدالله جمعة ويحاول المرور لكن يمنعه دفاع نادي مصر المتكتل .

ويحصل نادي مصر على ركلة حرة في منطقته الدفاعية بعد لعبة خطر على كاسنجو الذي حاول لعب الكرة “باك ورد” .

وفي الدقيقة 57 دفع الجهاز الفني بثلاثة تغييرات دفعة واحدة بنزول أشرف بن شرقي بدلا من إسلام جابر ومحمد أوناجم بدلا من كاسونجو وأسامة فيصل بدلا من حسام أشرف لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق في المباراة .

ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه أحمد عيد بعد كرة مشتركة بعدها فرصة لنادي مصر بعد تسديدة من كليف داخل منطقة الجزاء وجنش ينقذ الكرة في الدقيقة 63 من عمر المباراة .

انقاذ رائع من جنش بعد كرة عرضية من ركنية ويقابلها لاعب نادي مصر من داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها جنش بثبات في الدقيقة 65 من عمر المباراة .

ويحاول الزمالك تمرير الكرة وسط الملعب لفتح ثغرة بعدها كرة عرضية من يوسف اوباما من جهة اليمين ولكن أبعدها دفاع نادي مصر عن مناطق الخطورة.

ركلة حرة لصالح نادي مصر في منتصف ملعبهم الدفاعي بعد إعاقة من أشرف بنشرقي لإسلام صالح وينحصر اللعب في وسط الملعب بعدها .

ويحصل الزمالك على ركلة حرة بعد محاولة من أسامة فيصل لاستخلاص الكرة على حدود المنطقة وارتطامه بإسلام صلاح لاعب مصر الذي حصل على بطاقة صفراء بعدها حاول أوباما المرور من الجانب الأيسر وحصل على ركلة حرة مرت عرضية لم تشكل خطورة على مرمى نادي مصر في الدقيقة 80 من عمر المباراة .

وعرضية من الزمالك من الجانب الأيمن تمر عرضية ويحولها عبدالغني لتصل لأوباما الذي لعبها رأسية قوية من منطقة الــ 6 ياردات أبعدها الحارس عصام ثروت ببراعة لتضيع فرصة هدف محقق في الدقيقة 84 من عمر المباراة .

ويكثف الزمالك محاولاته في الدقائق الأخيرة ويحاول زيزو الانطلاق من الجانب الأيسر ويسقط داخل المنطقة لكن الحكم يحتسب الكرة تحايل ويشهر البطاقة الصفراء في وجه اللاعب .