الفيوم تحصد مراكز متقدمة في الإذاعة المدرسية على مستوى الجمهورية
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:55 م
ريهام على
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شاركت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في مسابقة الإذاعة المدرسية على مستوى الجمهورية 2020/2019 م، وحققت مراكز متقدمة في المسابقة على مستوى الجمهورية فى المرحلتين الابتدائية والثانوية العامة.
وفازت مدرسة المستقبل الإبتدائية الخاصة بإدارة طامية التعليمية، بالمركز الثالث علي مستوى الجمهورية، كما فازت مدرسة قلمشاة الثانوية بإدارة إطسا التعليمية بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية.
وتقدم الأستاذ محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة لتوجية عام الصحافة والمدارس الفائزة والطلاب المشاركين لفوزهم في مسابقة الإذاعة المدرسية للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩م، على مستوى الجمهورية.
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بعث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برقيات التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.
كما بعث ببرقية تهنئة مماثلة لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بحلول العام الجديد.
وقال فيها: " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث لفضيلتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أعاده الله علينا وعليكم بكل الخير، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".
وأضاف محافظ الفيوم: " ونحن نستقبل عام هجري جديد، ندعو المولى عز وجل أن يعينكم على أداء مهام عملكم الجليل، مع أطيب تمنياتي بموفور الصحة والتوفيق، وأن يعيده على شعب مصر العريق، والأمة العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركات".
كما هنأ الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الشعب المصري عامة، وأبناء وأهالي الفيوم خاصة، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.
وقال المحافظ: "شعب الفيوم العظيم، أتقدم اليكم بأسمي آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، ندعوا الله أن تعم فيه قيم الرحمة والتسامح، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".
وأضاف "أدعو أبناء وبنات المحافظة لبذل المزيد من الجهد في العمل، والتحلي بالصبر والإيمان من أجل تحقيق التنمية الشاملة، ورفعة بلدنا الغالية مصر".
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