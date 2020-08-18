الفيوم تحصد مراكز متقدمة في الإذاعة المدرسية على مستوى الجمهورية

شاركت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في مسابقة الإذاعة المدرسية على مستوى الجمهورية 2020/2019 م، وحققت مراكز متقدمة في المسابقة على مستوى الجمهورية فى المرحلتين الابتدائية والثانوية العامة.





وفازت مدرسة المستقبل الإبتدائية الخاصة بإدارة طامية التعليمية، بالمركز الثالث علي مستوى الجمهورية، كما فازت مدرسة قلمشاة الثانوية بإدارة إطسا التعليمية بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية.





وتقدم الأستاذ محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة لتوجية عام الصحافة والمدارس الفائزة والطلاب المشاركين لفوزهم في مسابقة الإذاعة المدرسية للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩م، على مستوى الجمهورية.



