الفيوم تحصد مراكز متقدمة في الإذاعة المدرسية على مستوى الجمهورية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:55 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
شاركت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في مسابقة الإذاعة المدرسية على مستوى الجمهورية 2020/2019 م، وحققت مراكز متقدمة في المسابقة على مستوى الجمهورية فى المرحلتين الابتدائية والثانوية العامة. 

وفازت مدرسة المستقبل الإبتدائية الخاصة بإدارة طامية التعليمية، بالمركز الثالث علي مستوى الجمهورية، كما فازت مدرسة قلمشاة الثانوية بإدارة إطسا التعليمية بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية.

وتقدم الأستاذ محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة لتوجية عام الصحافة والمدارس الفائزة والطلاب المشاركين لفوزهم في مسابقة الإذاعة المدرسية للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩م، على مستوى الجمهورية. 

اقرأ أيضا.. محافظ الفيوم يهنئ شيخ الأزهر والمفتي بحلول العام الهجري الجديد

بعث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برقيات التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

كما بعث ببرقية تهنئة مماثلة لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بحلول العام الجديد.

وقال فيها: " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث لفضيلتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أعاده الله علينا وعليكم بكل الخير، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".

وأضاف محافظ الفيوم: " ونحن نستقبل عام هجري جديد، ندعو المولى عز وجل أن يعينكم على أداء مهام عملكم الجليل، مع أطيب تمنياتي بموفور الصحة والتوفيق، وأن يعيده على شعب مصر العريق، والأمة العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركات".

كما هنأ الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الشعب المصري عامة، وأبناء وأهالي الفيوم خاصة، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقال المحافظ: "شعب الفيوم العظيم، أتقدم اليكم بأسمي آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، ندعوا الله أن تعم فيه قيم الرحمة والتسامح، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".

وأضاف "أدعو أبناء وبنات المحافظة لبذل المزيد من الجهد في العمل، والتحلي بالصبر والإيمان من أجل تحقيق التنمية الشاملة، ورفعة بلدنا الغالية مصر".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستوى الجمهورية مسابقة مدرسة الفيوم الإذاعة المدرسية

أخبار تهمك

الإصابات تضرب الأهلي قبل مواجهة القمة أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

منذ ساعتين و 15 دقيقة

رئيس برشلونة: ميسي حجر أساس مشروع كومان

منذ 43 دقيقة

أحمد موسى: قرار خفض وزن رغيف الخبز ليس في مصلحة المواطن (فيديو)

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من السودان بشأن مفاوضات سد النهضة وخلافات حول إجراءات دمج الاتفاقيات

منذ حوالي 5 ساعات

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

منذ أقل من ساعتين

"رويترز": اعتقال رئيس مالي أبو بكر إبراهيم كيتا

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الطبيب الألماني يوجه صدمة للأهلي بشأن محمد محمود

منذ حوالي 4 ساعات

ردا على بيراميدز.. الأهلي يكشف مفاجأة في عقد "معلول"

منذ حوالي 4 ساعات

اتجاه في الأهلي لإعارة «أليو بادجي» في الموسم الجديد

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

ميسي يرفض الحديث حول مستقبله في برشلونة.. "اتخذت القرار الصحيح"

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. برشلونة يعلن عن خليفة أبيدال

منذ حوالي 6 ساعات

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك: تقدمنا بعرض رسمي لضم رمضان صبحي.. ووافقنا على طلبات اللاعب المادية

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم يهنئ أبناء الإقليم بحلول العام الميلادي الجديد

محافظ الفيوم يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

محافظ الفيوم يهنئ رئيس الوزراء بعيد الفطر

محافظ الفيوم يهنئ شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية بحلول عيد الأضحى المبارك

"الأنصاري" يهنئ أبناء الفيوم بحلول عيد الأضحى المبارك

محافظ الفيوم يهنئ الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء بحلول عيد الأضحى المبارك

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:56 م

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

09:31 م

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

07:30 م

ميسي يرفض الحديث حول مستقبله في برشلونة.. "اتخذت القرار الصحيح"

10:30 م

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

06:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية