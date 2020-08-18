في ذكرى ميلاده.. تعرف على كواليس وضع إبراهيم نصر مكياج الكاميرا الخفية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:35 م
إبراهيم نصر
إبراهيم نصر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد صانع الضحكة، وأول من أدخل برامج المقالب في مصر الفنان الكبير إبراهيم نصر.

استطاع "نصر" أن يحفر اسمه في أذهان المصريين بفضل الأعمال الفنية التي وتميزه الشديد في برامج الكاميرا الخفية، حيث كان أشهر البرامج على شاشة التليفزيون المصري.

وكشف إبراهيم نصر، في احدى اللقاءات عن كواليس وضعه للميكاب في الكاميرا الخفية.

وقال "نصر": "كان يقوم بدور زكية ذكريا، واستعان بشخص أجنبي يدعى جورج لعمل الماسكات في وجهه حتى لا يستطيع أحد التعرف عليه، وكان يركب الماسك جزء جزء من الوجه ليغير شكله.

وأضاف أن كل هذه الأشياء كانت ترهقه وفي بعض الأوقات تعذبه، ولكنه نسى كل الآلام من أجل صناعة محتوى مبهج للناس ليخرجهم من همومهم.

وعن اكتشاف أحد شخصيته الحقيقة في احدى المرات قال: "حدثت في مرات متعددة وكان أبرزها حينما سأل شخص عن مكان ما في المهندسين فرد الشخص قائلًا: "والنبي يا إبراهيم نصر أنا ما عارف".

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