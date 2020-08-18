جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يعلن مقتل 10 عناصر من "داعش"

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول اليوم الثلاثاء، أن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من قتل 10 عناصر من "داعش" في عملية عسكرية شمالي البلاد.