بسبب طائرة ورقية.. مصرع طفل وإصابة آخر صعقًا بالكهرباء في المنيا

لقي طفل مصرعه وأصيب أخر صعقا بالكهرباء أثناء محاولتهم العثور على طائرتهم الورقية وتسلقهما أحد أعمدة كهرباء الضغط العالي بقرية عزبة عدلى التابعة لمركز ملوى جنوب محافظة المنيا.





تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من وحدة مباحث مركز شرطة ملوى، بمصرع "ك س" 15 عاما، وإصابة "ط خ" 15 عاما، صعقا بالكهرباء أثناء تسلقهما أحد أعمدة الضغط العالي لاستعادة الطائرة الورقية.





انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل المصاب والجثة لمستشفي ملوى العام، وبسؤال عم المتوفي أقر أن نجل شقيقة توفي أثناء قيامه بمحاولة فك الطائرة الورقية الخاصة به من أسلاك الضغط العالي بالقرية.





أفاد تقرير مفتش الصحة أن الوفاة بسب صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتصرف

