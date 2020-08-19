شاهد.. لميس جابر عن أزمة كورونا: "ربنا سترها معانا"

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:11 ص
لميس جابر
لميس جابر
كـسـاب أحـمـد
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قالت الدكتورة لميس جابر، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشعب، إن الإجراءات الاحترازية للمصريين لم تساهم في انخفاض أعداد إصابات كورونا، حيث هناك زحام بالشواطئ والمقاهي ولا يوجد التزام بنسبة الـ 25%، مستطردة: "بس ربنا سترها معانا عشان احنا شعب طيب".

وأضافت خلال حوارها، مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON"، أن الشعب لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية بشكل كامل.

وواصلت الدكتورة لميس جابر عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشعب، "محدش لمنا والناس كانت بتمشى في الشوارع الساعة ٢ بالليل وقت الحظر".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، خروج 911 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 61562 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 163 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 96753 حالة من ضمنهم 61562 حالة تم شفاؤها، و5184 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

يذكر أن الوزارة أعلنت أمس، تسجيل سجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، و13 حالة وفاة جديدة.

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