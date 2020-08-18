جيسي علي: "البنات بقت بتتحرش زي الشباب.. ومواقع السوشيال ميديا منابر للمتحرشين"

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قالت جيسي علي، ملكة الحسناوات العرب في العالم، إنها تعرضت إلى التحرش أكثر من مرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن نسبة التحرش في المجتمع المصري من أكبر النسب على مستوى العالم.



وأضافت جيسي في لقائها ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الثلاثاء: "فيه بعض البنات بتتحرش بيك، التحرش لم يعد مقصورًا على الشباب فقط، وأصبحوا يتحرشون بمناسبة وغير مناسبة".



وتابعت "أصبح التحرش الآن عبارة عن كلام إباحي صادر من شخص غير سوي، عكس التحرش زمان اللي كان عبارة عن غزل ومعاكسة، وبقيت بحاول مختطلتش بالناس وبخلي خروجي محدود ولو حد اتحرش بيا ممكن أنزل اضربه".



واستطردت "شوفت بنفسي منقبات يتم التحرش بهن، وعندما سألته ايه مبررك انك تتحرش بها، قالي برفع من روحها المعنوية، وأي أنثى دلوقتى بقى يتم التحرش بها".



وكان توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بأسمى معانى الشكر والتقدير إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وأعضاء وعضوات مجلس النواب، وذلك لموافقه المجلس خلال جلسته العامة على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بإضافة مادة خاصة على مشروع قانون يحفظ سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن الجريمة، والذي أحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي فيه.



وأشادت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بموافقه البرلمان على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومه، مؤكدة حرص مؤسسات الدولة على مساعدة المجنى عليهم ممن يتعرضوا لجرائم التحرش أو الاغتصاب، بالعمل على إصدار قانون للحفاظ على سرية بياناتهم، مشيرة أن هذه خطوه كبيرة وغاية في الأهميه سوف تساعد الدولة على إسترجاع حقوق الكثير ممن يتعرضوا لهذه الجرائم غير الأخلاقية، حيث سيشجع هذا القانون الكثير من المجنى عليهم للإبلاغ عن الجريمة التي تعرضوا لها دون خوف، وسيمنح أهالى الضحايا الطمأنينة على سمعة ومستقبل بناتهم



وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مثل هذه الجرائم غير الأخلاقية تم السكوت عنها لسنوات طويلة خوفًا من الفضيحة كما يرى البعض، ويجب عدم السكوت عنها مرة أخرى لما تسببه من إيذاء نفسي وجسدي للمجنى عليهم، وتأثير كبير على حياتهم ومستقبلهم، مشدده أنه على المجتمع أن يدق ناقوس الخطر ويعلن رفضه التام لمثل هذه الجرائم ومساعدة أجهزة الدولة في الوقوف إلى جانب ضحايا هذه الجرائم واسترجاع حقوقهم بمحاكمة الجناه حتى يكون ذلك عقاب رادع لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الجرائم.