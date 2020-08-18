في ذكرى ميلاده.. تعرف على سبب وصف أنيس منصور أن يوسف إدريس مفكر متواضع

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:32 م
أنيس منصور
أنيس منصور
ريهام كمال
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هو الكاتب الكبير والفيلسوف والصحفي، والمشهور بـ"عدو المرأة الأول" هو أنيس منصور، الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم.

في حوار صحفي للكاتب أنيس منصور، قال عن الكاتب الكبير يوسف إدريس، بأنه مفكر متواضع، حين سؤاله عن مقولة الآخير إن عملية السلام من بدايتها إلى نهايتها كان متفقًا عليها مع إسرائيل أي أنه لم يكن هناك مبادرة ولا يحزنون.

وقال أنيس منصور: "اذكروا محاسن موتاكم، يوسف إدريس مبدع، ولكنه مفكر متواضع".

ومن الجدير بالذكر أن الكاتب الكبير أنيس منصور، ترك خلفه إرثا كبيرًا من الكتابات التي مازالت موجودة حتى هذه اللحظة حيث وصل عدد المؤلفات حتى وفاته 200 كتاب في مختلف المجالات، لم يترك حقلًا أدبيًا او علميًا إلا وزرع فيه نبتة

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