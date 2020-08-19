"طفل العجانة": "بشكر وكل واحد وقف جنبي"

وجه محمد مصطفى الطفل ضحية مخبز أسوان، "طفل العجانة"، الشكر الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وتابع: "بشكر وزيرة الصحة وكل واحد وقف جنبى".





وأضاف "مصطفى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يطالب بأخذ حقه بالقانون من الجاني، مشددًا على أنه لن يتنازل عما لاقاه على يد الجاني.





هذا ووجه محمد عبد الرازق، خال الطفل ضحية مخبز أسوان، خلال مداخلة هاتفية بنفس البرنامج، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على تكفلها بعلاج أبن شقيقته محمد مصطفى شحات الجندي "طفل العجانة"، موضحًا أن هناك إسعاف مجهز بها طبيب مرافق للحالة سوف تنقل "محمد"، إلى مستشفى الهلال بالقاهرة اليوم.





وأضاف "عبد الرازق، أن وزيرة الصحة تتابع الحالة بشكل مستمر، وتابع: "وعليه من لا يشكر الناس لا يشكر رب الناس".





وأكد "عبد الرازق"، أن العدالة الناجزة في مصر سوف تقتص من الجاني ، الذى حاول على إخفاء جريمته من البداية عندما قام بنقل الطفل إلى مستشفى تبعد عشرات كيلو المترات عن القرية رغم أن الإسعاف تبعد 150 متر فقط من المخبز، ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للطفل





واتهمت أسرة في محافظة أسوان، بإلقاء صاحب مخبز طفلهم الذي لم يبلغ 15 عاما، في عجانة الخبز، بعد مشادة كلامية بينهما، مؤكدين أنها ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها مالك المخبز إلى التصرف بعنف مع نجلهم، لكنها كانت "الضربة لقاتلة"، التي كادت أن تودي بحياته.



