في ذكرى ميلاده.. كاميليا أنقذت أنيس منصور من الموت بعد انفجار طائرتها

Advertisements



تحل اليم ذكرى ميلاد الكاتب الكبير والصحفي والفيلسوف والشهير بـ"عدو المرأة الأول" وهو أنيس منصور.



كانت كاميليا، تعاني من آلام فى صدرها، فقد عاودها مرضها القديم الذي كان يلازمها أيام الفقر، بعد أن أفرطت في شرب الخمر والتدخين.



اتصلت بأحد الأطباء الكبار فى سويسرا فحدد لها موعدا للفحص، لكنها لم تجد مكانا في الطائرة، وشعرت بالخيبة وكادت تعود إلى منزلها.



لكن القدر جعل أنيس منصور، يضطر أن يؤجل سفره بعد أن حجز تذكرة السفر، لمرض أمه المفاجئ، فكانت تذكرته من نصيب كاميليا.



انفجرت الطائرة التي تركبها كاميليا، فور إقلاعها من مطار القاهرة في طريقها إلى سويسرا بالقرب من الدلنجات بمحافظة البحيرة، واحترقت بكل ما فيها.



تفحمت جثث الركاب، ولم يتبق من كاميليا الفاتنة سوى حذا ساتان أخضر بلون الفستان التي كانت ترتديه وقت ركوب الطائرة.



وشركة الطيران التي حجزت عليها الفنانة كاميليا، حجزت لها في آخر لحظة حين اعتذر أحد الركاب.



أعلن فيما بعد الكاتب الكبير أنيس منصور أنه هو الراكب، وأنه اعتذر في آخر وقت بناء على نصائح والدته التي رأت منامًا لم يريحها، فأراحها بعدم سفره.



