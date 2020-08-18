مشادة على الهواء بين برلماني ورئيس شعبة المخابز بسبب "رغيف العيش" (فيديو)

قال النائب البرلماني فتحي الشرقاوي، إن الواقع يؤكد أن رغيف الخبز لم يزيد وزنه عن 90 جرام قبل قرار وزارة التموين ولم يخرج رغيف في مصر أكثر من هذا الوزن.

ودخل "الشرقاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء في نقاش حاد ومشادة مع عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز مؤكدا أن المخابز لا تلتزم بالوزن القانوني ولا توجد رقابة ليرد غراب بأن غير الملتزم يتم معاقبته ولا يجب التعميم في عدم الالتزام.





وأكد عضو مجلس النواب أن الدولة توفر الدعم وعلى كل الجهات المسئولة توصيل هذا الدعم للمستحقين ولا يجب النظر لمصلحة أصحاب المخابز فقط ليرد عليه غراب بأن أصحاب المخابز أغلبهم يراعون الاشتراطات والوزن.





من جانبه، قال الدكتور عبد النعيم حامد وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة إن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع شعبة المخابز وطالب فيها أصحاب المخابز بإعادة النظر في تكلفة الخبز وزيادة المقابل المادي بعد إرتفاع تكلفة التشغيل وتأثيرات أزمة كورونا.



