مشادة على الهواء بين برلماني ورئيس شعبة المخابز بسبب "رغيف العيش" (فيديو)
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:47 م
داليا الحسين
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قال النائب البرلماني فتحي الشرقاوي، إن الواقع يؤكد أن رغيف الخبز لم يزيد وزنه عن 90 جرام قبل قرار وزارة التموين ولم يخرج رغيف في مصر أكثر من هذا الوزن.
ودخل "الشرقاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء في نقاش حاد ومشادة مع عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز مؤكدا أن المخابز لا تلتزم بالوزن القانوني ولا توجد رقابة ليرد غراب بأن غير الملتزم يتم معاقبته ولا يجب التعميم في عدم الالتزام.
وأكد عضو مجلس النواب أن الدولة توفر الدعم وعلى كل الجهات المسئولة توصيل هذا الدعم للمستحقين ولا يجب النظر لمصلحة أصحاب المخابز فقط ليرد عليه غراب بأن أصحاب المخابز أغلبهم يراعون الاشتراطات والوزن.
من جانبه، قال الدكتور عبد النعيم حامد وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة إن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع شعبة المخابز وطالب فيها أصحاب المخابز بإعادة النظر في تكلفة الخبز وزيادة المقابل المادي بعد إرتفاع تكلفة التشغيل وتأثيرات أزمة كورونا.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الخبز أنواع منه الطري والملدن والمجري والوزارة ترى توحيد الأصناف وزيادة انتاجية جوال الدقيق وأن زيادة الإنتاجية وخفض وزن الرغيف ل90 جرام يسعى لزيادة التنافسية بين المخابز مشيرا إلى أن هناك عقوبات مغلظة على التلاعب في الأوزان تصل لإغلاق المخبز.
وأضاف أن حصة المخابز والمواطن ثابتة من الخبز والمهم أن يحصل المواطن على "عيش نضيف" مع توحيد أوزان الخبز بالكامل بما يحافظ على منظومة صناعة الخبز.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية عقدت عدة لقاءات واجتماعات مكثفة مع كافة شعب المخابز على مستوي الجمهورية بناءً على مطالب عديدة وردت للوزارة من جانب الشعبة العامة للمخابز، ووفقا لمطالب نادى بها كثيرًا أصحاب المخابز، لإعادة النظر فى تكلفة إنتاج الخبز بسبب ارتفاع أسعار الغاز والسولار وأجور العمالة والمياه.
ووافقت وزارة التموين على إعادة احتساب التكلفة الإنتاجية للچوال الواحد من الدقيق، لترتفع من 213 جنيها إلى 265 جنيها، وزيادة التكلفة تشمل احتساب هذه الزيادات والتي طرأت مؤخرًا، وسيتم التطبيق اعتبارًا من اليوم.
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