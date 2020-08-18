في ذكرى ميلاده.. تعرف على علاقة أنيس منصور الوطيدة بالرئيس السادات

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:47 م
أنيس منصور
أنيس منصور
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتب والفيلسوف والصحفي أنيس منصور، الذي أثرى الحياة الأدبية بالعديد من الإصدارات الأدبية والفلسفية والصحفية.

كان أنيس منصور، مستشارًا له وحضر معه مفاوضات كامب دايفيد، وقد جمعتهما لقاءات كثيرة، وكان هناك ميعاد ثابت بينهما يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

ويذهب فيه منصور للجلوس مع الرئيس سواء في ميت أبو الكوم أو الإسماعيلية أو القاهرة، ويظلان لساعات طويلة يتحدثان في أمور كثيرة.

كما أن أنيس صاحب أكبر عدد من الحوارات الصحفية مع الرئيس السادات خاصة حين تولى رئاسة تحرير مجلة أكتوبر عام 1976.

وقد وثق منصور فيها الفترة الزمنية ما بين يوليو 1977 ويوليو 1979 في مجموعة مقالات بلغ عددها الـ54 مقال بعنوان "في السياسة"، تناولت مفاوضات السلام بين السادات وبيجين ودور الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في إنجاحها، وأيضًا موقف الدول العربية المُعادي لمصر نتيجة عملية السلام.

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