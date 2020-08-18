"فيفا": مباريات سبتمبر الدولية ستقام في أوروبا فقط!

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء، أنه قرر عدم إقامة مباريات دولية للمنتخبات الوطنية إلا في قارة أوروبا، في خطوة لتفادي سفر اللاعبين وسط انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقرر "فيفا" تأجيل نافذة المباريات الدولية التي كانت مقررة من 31 أغسطس (آب) إلى 8 سبتمبر (أيلول) 2020 إلى الفترة من 24 يناير (كانون الثاني) وحتى الأول من فبراير (شباط) 2022 "لجميع الاتحادات القارية باستثناء الاتحاد الاوروبي" بحسب بيان صادر عن الاتحاد الدولي.

وبالتالي لن يتعين على لاعبي قارتي أمريكا الجنوبية وأفريقيا تكبد مشقة السفر مطلع سبتمبر (أيلول) للدفاع عن ألوان منتخباتهم الوطنية.

وأكد الاتحاد الدولي أيضاً موعداً جديداً لإقامة كأس الأمم الأفريقية "كان" في يناير (كانون الثاني) 2022، "على أن يتم تحديد المواعيد في وقت لاحق".

وأضاف البيان أن قرار "فيفا" جاء "بعد اضطرابات على المستوى العالمي تتعلق بتفشي وباء كوفيد-19 في مناطق عدة من العالم".

أخبار تهمك

الزمالك: تقدمنا بعرض رسمي لضم رمضان صبحي.. ووافقنا على طلبات اللاعب المادية

منذ ساعة و 19 دقيقة

خاص.. الطبيب الألماني يوجه صدمة للأهلي بشأن محمد محمود

منذ حوالي 3 ساعات

ردا على بيراميدز.. الأهلي يكشف مفاجأة في عقد "معلول"

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ يوم

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من السودان بشأن مفاوضات سد النهضة وخلافات حول إجراءات دمج الاتفاقيات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل | كومان يصل إلى برشلونة.. تعرف على موعد الإعلان الرسمي

منذ حوالي 4 ساعات

"رويترز": اعتقال رئيس مالي أبو بكر إبراهيم كيتا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

منذ أقل من ساعة

عاجل.. برشلونة يعلن عن خليفة أبيدال

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس القومي للبحوث الأسبق يكشف حقيقة حدوث موجة ثانية لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تغييرات بالجملة.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام نادي مصر

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:56 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

09:31 م

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

07:30 م

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

06:23 م

ردا على بيراميدز.. الأهلي يكشف مفاجأة في عقد "معلول"

07:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية