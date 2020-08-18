تامر أمين يكشف تفاصيل تحقيقات النيابة بشأن فيديو استغاثة سيدة الإسكندرية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:01 م
الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين
شيماء حسن
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كشف الإعلامي تامر أمين، تفاصيل ما أسفرت عنه تحقيقات النيابة العامة بشأن ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حول استغاثة سيدة بوجود بلطجية يقوم بتهديدها أمام منزلها في غياب الجهات الأمنية.

وقال أمين خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الثلاثاء: "كلنا تعاطفنا مع هذه السيدة، النيابة أمرت بمباشرة التحقيقات التي أسفرت أن المسألة هو نزاع على وحدة سكنية بالإسكندرية".

وأضاف "الجزيرة مصدقت تستغل هذا الفيديو، لأنها بتموت في المصايب، عايزة جنازة وتشبع فيها لطم، وكل القصة هو مجرد نزاع بين اثنين ستات مطلقات لرجل واحد قام بنقل ملكية الشقة لهما".

وتابع: هذه ليست المرة الأولى التي تستغلها الجزيرة، حيث سبق وكشف الإعلامي محمد الباز، عن حقيقة الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمعروف بفيديو عمدة الفيوم المتعلق بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال ربيع العمدة، مقاول مصري، صاحب فيديو الجزيرة المفبرك، في اتصال هاتفي على فضائية "النهار" إن قناة الجزيرة القطرية معادية لمصر وقامت باجتزاء جزءً من كلامه عندما كان يقول أن القائمة ستنجح سواء انتخبها الناس أم لم ينتخبوها.

وأضاف أن المؤتمر كان عبارة عن ندوة تثقيفية لتوعية أهالي قريته في منطقة قحافة بمحافظة الفيوم على أهمية المشاركة في انتخابات الشيوخ، موضحًا أنه كان يقصد أن القائمة الوطنية ستنجح سواء شارك أهل قحافة أم لم يشاركوا، لأن الناس ستشارك من أسوان إلى الإسكندرية في الانتخابات.

وأكد على دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش والشرطة، لافتًا إلى أن المصريين لم يعدوا يلتفون لمثل هذه القنوات التي تسعى لإثارة الفتن وتخريب البلاد.

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