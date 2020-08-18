الخميس والجمعة.. المتحدة تعرض فيلم "قطر حرب النفوذ على الأسلام فى اوروبا"
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:00 م
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اعلنت المتحدة للخدمات الاعلامية انها ستعرض فيلم "قطر حرب النفوذ علي الاسلام في اوروبا" علي قناة اكسترا نيوز يوم الخميس ٢٠ اغسطس الساعة ١٠ مساءا و يتم اعادته يوم الجمعه ٢١ اغسطس الساعه ٨ صباحا و الساعة ٧ مساءا.
كما يعرض الفيلم علي الفيلم علي المنصة الرقمية WATCHiT
و كانت المتحدة للخدمات الإعلامية قد حصلت على حقوق عرض هذا الفيلم الوثائقي حصريا بعد مفاوضات مكثفة لاهمية محتوي الفيلم للمشاهد المصري و العربي.
الفيلم الوثائقي مستوحى من كتاب "أوراق قطر" للصحفيين كريستيان شيسنو و جورج مالبرونو و افاد المهندس حسام صالح ان الفيلم الوثائقي الفرنسي - البلجيكي المشترك يستند إلى آلاف الوثائق السرية، التي تتحدث عن تمويل قطر للمؤسسات والبرامج لدعم منظمة الإخوان المسلمين في العديد من الدول الأوروبية.
واضاف صالح ان مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الاستاذ تامر مرسي يدعم عرض الافلام الوثائقية المتميزة سواء المنتجة في مصر او الحصول علي الحقوق لافلام عالمية و ذلك لعرضها علي شاشات المجموعة بهدف توعية الرأي العام و تقديم احدث الموضوعات للمشاهد